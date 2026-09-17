Россия проверяет решимость НАТО, но не достигнет цели, - МИД Канады

Российские провокации ставят на испытание решимость НАТО, но не смогут достичь своей цели. Канада выразила солидарность с Данией, Литвой и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте на странице МИД Канады в социальной сети Х.

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"В течение последних нескольких дней российский боевой корабль угрожал датскому вертолету, НАТО перехватило дрон над Литвой, а Россия нанесла удар по пассажирскому поезду вблизи границы Украины с Польшей. Подобные провокации испытывают нашу решимость, но им не удастся достичь цели", — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "НАТО защищает воздушное пространство союзников". "Канада солидарна с Данией, Литвой и Украиной. Наша приверженность НАТО и Украине — непоколебима", — заверили в министерстве.

Что предшествовало?

Один из вертолетов Вооруженных сил Дании подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время выполнения обычной фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах вблизи Гедсера.

В ночь на 15 сентября истребители НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Литвы. Дрон залетел на территорию страны со стороны Беларуси.

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