В Минобороны РФ наградили командира корабля, выпустившего сигнальные ракеты в вертолет ВВС Дании

Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный", который запустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Командир корабля получил награду

В Минобороны страны-агрессора заявили, что командира корвета "Сообразительный" наградили за "грамотные и решительные действия по предотвращению провокации со стороны вертолета ВВС Дании в Балтийском море".

По версии Минобороны РФ, корвет, выполняя задание в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолёт типа Fennec ВВС Дании, "который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблём и на вызовы по международному каналу связи не отвечал".

"С целью предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Напомним, Дания вызвала посла РФ после того, как 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.

В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

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