У Міноборони РФ нагородили командира корабля, який випустив сигнальні ракети у гелікоптер ВПС Данії
Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов нагородив командира корвета "Сообразительный", який випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах.
Про це йдеться у повідомленні МО РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Командир корабля отримав нагороду
У Міноборони країни-агресора заявили, що командира корвета "Сообразительный" нагородили за "грамотні та рішучі дії при запобіганні провокації гелікоптером ВПС Данії у Балтійському морі".
За версією МО РФ, корвет, виконуючи завдання у південно-західній частині Балтійського моря, виявив повітряну ціль, яку ідентифікував як гелікоптер типу Fennec ВПС Данії, "який слідував курсом на зближення з російським бойовим кораблем і на виклики по міжнародному каналу зв’язку не відповідав".
"З метою запобігання провокації з боку данського вертольота командир корвета прийняв рішення випустити дві червоні сигнальні світлові ракети, після чого вертоліт покинув район перебування російського бойового корабля", – йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.
- У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.
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