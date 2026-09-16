У Міноборони РФ нагородили командира корабля, який випустив сигнальні ракети у гелікоптер ВПС Данії

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов нагородив командира корвета "Сообразительный", який випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах.

Про це йдеться у повідомленні МО РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Командир корабля отримав нагороду

У Міноборони країни-агресора заявили, що командира корвета "Сообразительный" нагородили за "грамотні та рішучі дії при запобіганні провокації гелікоптером ВПС Данії у Балтійському морі".

За версією МО РФ, корвет, виконуючи завдання у південно-західній частині Балтійського моря, виявив повітряну ціль, яку ідентифікував як гелікоптер типу Fennec ВПС Данії, "який слідував курсом на зближення з російським бойовим кораблем і на виклики по міжнародному каналу зв’язку не відповідав".

"З метою запобігання провокації з боку данського вертольота командир корвета прийняв рішення випустити дві червоні сигнальні світлові ракети, після чого вертоліт покинув район перебування російського бойового корабля", – йдеться у повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.

У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

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