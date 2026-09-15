Російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії

Один із гелікоптерів Збройних сил Данії зазнав обстрілу сигнальними ракетами під час виконання звичайної фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил країни, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Російський фрегат випустив у напрямку гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від гелікоптера.

"Сигнальні ракети є піротехнічними засобами. Зазвичай їх використовують як сигнали привернення уваги на морі", - додали там.

Також читайте: Німецька контррозвідка попередила про посилення російського шпигунства та диверсій