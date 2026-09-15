УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13318 відвідувачів онлайн
Новини Провокації РФ в Європі
2 158 6

Російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії

Фрегат РФ обстріляв вертоліт Данії сигнальними ракетами

Один із гелікоптерів Збройних сил Данії зазнав обстрілу сигнальними ракетами під час виконання звичайної фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил країни, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Російський фрегат випустив у напрямку гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від гелікоптера.

"Сигнальні ракети є піротехнічними засобами. Зазвичай їх використовують як сигнали привернення уваги на морі", - додали там.

Також читайте: Німецька контррозвідка попередила про посилення російського шпигунства та диверсій

Автор: 

Данія (718) росія (47749)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 