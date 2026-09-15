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Російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії
Один із гелікоптерів Збройних сил Данії зазнав обстрілу сигнальними ракетами під час виконання звичайної фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.
Про це повідомила пресслужба Збройних сил країни, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Російський фрегат випустив у напрямку гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від гелікоптера.
"Сигнальні ракети є піротехнічними засобами. Зазвичай їх використовують як сигнали привернення уваги на морі", - додали там.
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