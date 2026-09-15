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Новости Провокации РФ в Европе
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Российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами вертолет Вооруженных сил Дании

Фрегат РФ обстрелял вертолёт Дании сигнальными ракетами

Один из вертолетов Вооруженных сил Дании подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время обычной фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах недалеко от Гедсера.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Российский фрегат выпустил в направлении вертолета две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела на небольшом расстоянии от вертолета.

"Сигнальные ракеты являются пиротехническими средствами. Обычно их используют в качестве сигналов для привлечения внимания на море", — добавили там.

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Дания (745) россия (89546)
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