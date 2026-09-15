Российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами вертолет Вооруженных сил Дании

Один из вертолетов Вооруженных сил Дании подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время обычной фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах недалеко от Гедсера.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны, передает Цензор.НЕТ.

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Российский фрегат выпустил в направлении вертолета две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела на небольшом расстоянии от вертолета.

"Сигнальные ракеты являются пиротехническими средствами. Обычно их используют в качестве сигналов для привлечения внимания на море", — добавили там.

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