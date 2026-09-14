Немецкая контрразведка предупредила об усилении российского шпионажа и диверсий

Военная контрразведка Германии MAD заявила о дальнейшем обострении гибридной угрозы для страны и усилении российской шпионской активности. Германия остается приоритетной целью для российских спецслужб из-за ее роли в Европе и НАТО, расширения Бундесвера и внедрения новых систем вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете MAD, который цитирует Spiegel.

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Германия остается приоритетной целью для России

В MAD отметили, что ситуация с гибридной угрозой в Германии продолжает ухудшаться. По данным контрразведки, значительно возросла угроза диверсий, совершаемых так называемыми агентами низшего уровня.

"Ситуация с гибридной угрозой в Германии продолжает обостряться", — подчеркнули в MAD.

В отчете отмечается, что Россия продолжает использовать и традиционные методы разведки. В частности, речь идет об агентурных структурах, действующих под прикрытием дипломатических или полугосударственных учреждений.

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Военных Бундесвера предупредили о риске шантажа

MAD также обратила внимание на поездки военнослужащих Бундесвера в Россию и Беларусь. В контрразведке установили, что, несмотря на напряженную ситуацию в сфере безопасности в последние годы, многочисленные военные посещали эти страны и привлекали внимание российских и белорусских спецслужб.

Часто такие военнослужащие имеют родственные связи с Россией или Беларусью. В MAD считают, что это создает дополнительный риск шантажа и угроз со стороны местных органов безопасности.

В отчете также упоминаются попытки шпионажа со стороны Китая. MAD предполагает, что по крайней мере часть разведывательной деятельности в отношении военной инфраструктуры может быть связана с китайскими спецслужбами.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готовится к возможным новым провокациям со стороны России. По его словам, польское государство намерено усилить меры по защите населения и внести изменения в законодательство.