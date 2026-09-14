Не хотим отступать ни на сантиметр в поддержке Украины, это наш долг, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не откажется от поддержки Украины и будет делать все возможное, чтобы помочь ей в противостоянии российской агрессии.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам Европейского арктического саммита в Рованиеми, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что мое правительство делает все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе против этой агрессии… Я сделаю все возможное, чтобы сохранить нашу поддержку и убедить людей, что это в наших интересах", — подчеркнул Мерц.
По словам канцлера, в настоящее время в Германии, как и во всем Европейском Союзе, ведутся дебаты и звучат оговорки относительно этой поддержки.
"Мы обсуждаем это. Мы снова и снова приходим к одним и тем же выводам: сейчас мы должны стоять на своем, пока эта ужасная война не закончится. Если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, включая Германию.
И именно поэтому я здесь твердо и четко стою и не желаю отступать ни на сантиметр. Сейчас наш исторический долг — сделать все возможное, чтобы помочь этой стране сохранить мир и свободу в Европе", — сказал он.
Кроме того, подчеркнул Мерц, Германия будет защищать и себя, свою инфраструктуру и даже территориальную целостность от гибридных атак России. Для этого будут внесены изменения в законы, касающиеся служб безопасности. Это касается также всей территории НАТО и ЕС.
"Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что мое правительство делает все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе против этой агрессии. Она направлена не только против Украины, но и против всех нас, и мы решили защищаться", — повторил канцлер и добавил, что "скорее всего, нас ждут самые решающие моменты, недели или месяцы впереди, когда мы будем защищать свободу и мир нашего континента", — подытожил он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что победа AfD на выборах в Саксонии-Анхальт может нанести серьезный ущерб этой федеральной земле.
По его словам, приход представителя AfD на пост премьер-министра земли может негативно сказаться на ее экономической привлекательности.
- Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла также заявил, что поддержку Украины нужно пересмотреть и требовать отдачи за военную и финансовую помощь.
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