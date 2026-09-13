Партнеры должны покрыть рост оборонных расходов Украины, - советник Мерца Зауттер

Советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер считает, что партнеры должны покрыть рост оборонных расходов Украины.

Об этом он заявил на ежегодной встрече YES в Киеве, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оборонная нагрузка и собственные интересы

Советник по вопросам безопасности немецкого канцлера подчеркнул, что Германия в настоящее время является главным финансовым донором Украины, а в совокупности за 4,5 года войны остается вторым донором после США.

Впрочем, он подчеркнул, что помощь силам обороны Украины также является национальным интересом самой Германии.

"Мы должны нести эту ношу. Если этого не делать, проблемы будут просто огромными", - сказал Зауттер.

"Поддержка Украины является абсолютно жизненно важной составляющей. Если эта поддержка прекратится - будь то по политическим или финансовым причинам - Украина окажется перед огромной проблемой. Мы все убеждены, что это будет огромная проблема", - подчеркнул советник Мерца.

Читайте также: Бюджетная ситуация в Украине сейчас самая плохая с 2022 года, - министр финансов

Покрытие новых потребностей

Зауттер напомнил, что в течение прошлого года европейские партнеры приняли несколько прорывных решений относительно финансирования сил обороны Украины – в том числе утвердили в ЕС пакет помощи в размере 90 миллиардов евро, а в июле на саммите НАТО взяли на себя публичное обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро оборонной поддержки.

"Но мы знаем, что, к сожалению, на данный момент все еще существуют дополнительные потребности. Вместе мы работаем над поиском решения этой проблемы. Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы Москва поняла: эта поддержка не является половинчатой, она не исчезнет и будет продолжаться столько, сколько потребуется", - добавил Зауттер.

Читайте также: Дефицит финансирования обороны в $27 млрд: Хмара рассказал о вариантах покрытия

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Министерство обороны Украины уже использовало средства, заложенные в бюджет до конца 2026 года. Общий дефицит финансирования Сил обороны в настоящее время составляет 27 миллиардов долларов.

Издание The New York Times писало, что запрос Украины удивил европейских партнеров. В ЕС возникают вопросы относительно эффективности расходования средств и обоснованности новых финансовых запросов.

Читайте также: Корецкий: Из-за российских атак на бизнес в бюджет могут не поступить около 70 млрд грн налогов