Дефицит финансирования обороны на $27 млрд: Хмара рассказал о вариантах покрытия

Дефицит финансирования обороны Украины составляет 27 млрд долларов, однако у Министерства обороны есть варианты его покрытия.

Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Масштаб дефицита и пути решения

"Существует дефицит финансирования обороны в размере $27 млрд, в отношении которого у министерства уже есть варианты решения. Первое направление — досрочное получение части европейского кредита, предусмотренного на следующий год. Другое направление — работа со странами, которые еще не присоединились к этой финансовой рамке или могут увеличить взносы", — рассказал глава оборонного ведомства.

По словам Хмары, Минобороны определило партнеров, с которыми стоит провести отдельные переговоры, чтобы привлечь дополнительное финансирование на конкретные оборонные нужды.

Министр подчеркнул, что Украина будет демонстрировать партнерам четкое видение и четкий план: какие задачи стоят перед Силами обороны, какие проекты для этого нужны, каких результатов мы должны достичь и в какие сроки.

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Министерство обороны Украины уже использовало средства, заложенные в бюджет до конца 2026 года. Общий дефицит финансирования Сил обороны в настоящее время составляет 27 миллиардов долларов.

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