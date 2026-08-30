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Новости Финансирование Сил обороны Бюджет 2026
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Дефицит финансирования обороны на $27 млрд: Хмара рассказал о вариантах покрытия

Евгений Хмара

Дефицит финансирования обороны Украины составляет 27 млрд долларов, однако у Министерства обороны есть варианты его покрытия.

Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Масштаб дефицита и пути решения 

"Существует дефицит финансирования обороны в размере $27 млрд, в отношении которого у министерства уже есть варианты решения. Первое направление — досрочное получение части европейского кредита, предусмотренного на следующий год. Другое направление — работа со странами, которые еще не присоединились к этой финансовой рамке или могут увеличить взносы", — рассказал глава оборонного ведомства.

По словам Хмары, Минобороны определило партнеров, с которыми стоит провести отдельные переговоры, чтобы привлечь дополнительное финансирование на конкретные оборонные нужды.

Министр подчеркнул, что Украина будет демонстрировать партнерам четкое видение и четкий план: какие задачи стоят перед Силами обороны, какие проекты для этого нужны, каких результатов мы должны достичь и в какие сроки.

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Министерство обороны Украины уже использовало средства, заложенные в бюджет до конца 2026 года. Общий дефицит финансирования Сил обороны в настоящее время составляет 27 миллиардов долларов.

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Автор: 

дефицит (393) Минобороны (10061) финансирование (1911) Хмара Евгений (65)
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Топ комментарии
+22
та ліш би міндічей не чіпали
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30.08.2026 16:56 Ответить
+17
Вова нехай хату продасть в Династії
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30.08.2026 16:56 Ответить
+14
а іспанську хату і квартиру в Лондоні ?

ти мамму рімму хочеш по мусоркам направити
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30.08.2026 16:58 Ответить

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