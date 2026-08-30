Дефіцит фінансування оборони на $27 млрд: Хмара розповів про варіанти покриття

Дефіцит фінансування оборони України становить $27 млрд, однак Міністерство оборони має варіанти його покриття.

Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштаб дефіциту та шляхи вирішення

"Існує дефіцит фінансування оборони у $27 млрд, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік. Інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески",- розповів очільник оборонного відомства.

За словами Хмари, Міноборони визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби.

Міністр наголосив, що Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план: які завдання стоять перед Силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.

Читайте також: Бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік вже сформовано, – Корецький

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Міністерство оборони України вже використало кошти, які було закладено до бюджету на кінець 2026 року. Загальний дефіцит фінансування Сил оборони нині становить 27 мільярдів доларів.

Читайте також: Україні зараз необхідно $8-10 млрд, щоб у січні-лютому забезпечити відповідний захист, - Зеленський