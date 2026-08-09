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Новини Фінансування Сил оборони
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Бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік вже сформовано, – Корецький

Корецький

Уряд працює над забезпеченням актуалізованої потреби у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року.Також уже сформовано бачення фінансування на наступний рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Покриття видатків на 2026 рік

Глава Кабміну розповів, що сьогодні провели окрему нараду з секретарем РНБО, міністром фінансів, виконуючим обов’язки міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.

"Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки",- сказано в повідомленні.

Корецький зазначив, що всі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони.

Також уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів.

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Планування на 2027 рік

"Вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік. Працюємо над комплексним формуванням Бюджету 2027",- додав прем'єр.

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Автор: 

фінансування (1567) ЗСУ (8960) Корецький Сергій (86)
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Топ коментарі
+8
Як цікаво. Сформовано не фінансування, а його бачення. Це черговий Zелений новояз.
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09.08.2026 18:24 Відповісти
+7
Сцянина зелена від брехливих недієздатних дегенератів!
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09.08.2026 18:42 Відповісти
+4
Є-бачення!
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09.08.2026 18:29 Відповісти

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