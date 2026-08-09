Бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік вже сформовано, – Корецький
Уряд працює над забезпеченням актуалізованої потреби у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року.Також уже сформовано бачення фінансування на наступний рік.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Покриття видатків на 2026 рік
Глава Кабміну розповів, що сьогодні провели окрему нараду з секретарем РНБО, міністром фінансів, виконуючим обов’язки міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.
"Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки",- сказано в повідомленні.
Корецький зазначив, що всі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони.
Також уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів.
Планування на 2027 рік
"Вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік. Працюємо над комплексним формуванням Бюджету 2027",- додав прем'єр.
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