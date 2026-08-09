Концепция финансирования Сил обороны на 2027 год уже сформирована, - Корецкий

Правительство работает над обеспечением актуализированных потребностей в финансировании Сил обороны до конца 2026 года. Кроме того, уже сформирована концепция финансирования на следующий год.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Покрытие расходов на 2026 год

Глава Кабмина рассказал, что сегодня провели отдельное совещание с секретарем СНБО, министром финансов, исполняющим обязанности министра обороны, главой Службы внешней разведки и министром внутренних дел.

"Обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца этого года. Правительство и непосредственно Министерство финансов работают над тем, чтобы полностью обеспечить все необходимые расходы", — говорится в сообщении.

Корецкий отметил, что все внутренние налоговые поступления, как и ранее, направляются на нужды сектора безопасности и обороны.

Также правительство будет работать над поиском дополнительных ресурсов, в частности с привлечением помощи наших международных партнеров.

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Планирование на 2027 год

"Уже сейчас сформировано видение финансирования Сил обороны на следующий год. Работаем над комплексным формированием бюджета на 2027 год", — добавил премьер.

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