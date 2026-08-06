Корецкий провел экстренную встречу с предпринимателями и логистами: бизнес получит доступ к помещениям для складов

Фото: Сергій Корецький/Telegram

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 5 августа провел экстренное совещание с представителями бизнеса, розничной торговли и логистических компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении по итогам встречи.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Правительство ищет решения для стабильной работы бизнеса

По словам Корецкого, Россия систематически наносит удары по предприятиям, которые обеспечивают товарами миллионы украинцев. В связи с этим правительство должно не допустить перебоев с поставками продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Премьер отметил, что в настоящее время разрабатывается механизм кредитной поддержки для бизнеса.

Читайте также: Повторной угрозы утечки аммиака в Киеве нет, - Минэкономики и окружающей среды

Новые инструменты поддержки и логистики

Кроме того, правительство работает над введением страхования военных рисков. По словам Корецкого, ожидается поддержка международных партнеров в создании эффективных механизмов.

Отдельно он подчеркнул, что государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для распределения складских мощностей.

Читайте также: Последствия баллистических ударов РФ по Оболонскому району Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж