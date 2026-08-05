Повторной угрозы утечки аммиака в Киеве нет, — Минэкономики и окружающей среды

Утечка аммиака в Голосеевском районе Киева, вызванная ракетно-дроновой атакой РФ, оперативно локализована, повторной угрозы нет.

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды, передает Цензор.НЕТ.

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Государственная экологическая инспекция осмотрела место происшествия

Вследствие российской атаки осколками и ударной волной частично повреждено производственное оборудование одного из предприятий. Государственная экологическая инспекция осмотрела место происшествия и зафиксировала ущерб, в частности, неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Речь идет об единичном (осколочном) повреждении вентиляторов градирни и трубопроводов емкости с аммиаком, что привело к его частичной утечке", — пояснили в министерстве.

Отмечается, что работники предприятия приняли меры для предотвращения дальнейшей утечки аммиака — перекрыли запорную арматуру.

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Утечка аммиака оперативно локализована

По предварительным данным, ориентировочный объем утечки вещества составил более 100 литров, часть из них попала в систему охлаждения (градирню).

После прибытия на место происшествия оперативных служб утечка аммиака была оперативно локализована, угрозы утечки аммиака нет. В ходе обследования зафиксировано незначительное превышение концентрации аммиака (NH₃) на территории предприятия.

В то же время концентрации оксида углерода (CO), диоксида азота (NO₂) и цианистого водорода (HCN) не обнаружено; угрозы для здоровья жителей, проживающих вблизи зоны поражения, нет.

"Инспекция проводит расчет размера причиненного ущерба в соответствии с утвержденной методикой вследствие неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вызванных военной агрессией", — подчеркнули в министерстве.

Ранее пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Павел Петров заявил, что никакой угрозы жизни или здоровью населения города Киева нет.

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