Повторної загрози витоку аміаку у Києві немає, - Мінекономіки та довкілля

Витік аміаку в Голосіївському районі Києва, спричинений ракетно-дроновою атакою РФ, оперативно локалізований, повторної загрози немає.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля, передає Цензор.НЕТ.

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Державна екологічна інспекція оглянула місце події

Внаслідок російської атаки уламками та ударною хвилею частково пошкоджено виробниче обладнання одного з підприємств. Державна екологічна інспекція оглянула місце події та зафіксувала шкоду, зокрема, неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

"Йдеться про поодиноке (осколкове) пошкодження вентиляторів градирні та трубопроводів ємності з аміаком, що призвело до його часткового витоку", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що працівники підприємства вжили заходів для недопущення подальшого витоку аміаку - перекрили запірну арматуру.

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Витік аміаку оперативно локалізований

За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку речовини становив понад 100 літрів, частина з них потрапила в охолоджувальну систему (градирню).

Після прибуття на місце події оперативних служб витік аміаку оперативно локалізований, загрози витоку аміаку немає. Під час проведення розвідки зафіксовано незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃) на території підприємства.

Водночас концентрації оксиду вуглецю (CO), діоксиду азоту (NO₂) та ціаністого водню (HCN) не виявлено; немає загрози для здоров’я мешканців, які проживають неподалік від зони ураження.

"Інспекція здійснює розрахунок розміру заподіяної шкоди відповідно до затвердженої методики внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинених військовою агресією", - наголосили у міністерстві.

Раніше речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив, що ніякої загрози життю або здоров’ю населення міста Києва немає.

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