Повторної загрози витоку аміаку у Києві немає, - Мінекономіки та довкілля
Витік аміаку в Голосіївському районі Києва, спричинений ракетно-дроновою атакою РФ, оперативно локалізований, повторної загрози немає.
Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля, передає Цензор.НЕТ.
Державна екологічна інспекція оглянула місце події
Внаслідок російської атаки уламками та ударною хвилею частково пошкоджено виробниче обладнання одного з підприємств. Державна екологічна інспекція оглянула місце події та зафіксувала шкоду, зокрема, неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
"Йдеться про поодиноке (осколкове) пошкодження вентиляторів градирні та трубопроводів ємності з аміаком, що призвело до його часткового витоку", - пояснили у міністерстві.
Зазначається, що працівники підприємства вжили заходів для недопущення подальшого витоку аміаку - перекрили запірну арматуру.
Витік аміаку оперативно локалізований
За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку речовини становив понад 100 літрів, частина з них потрапила в охолоджувальну систему (градирню).
Після прибуття на місце події оперативних служб витік аміаку оперативно локалізований, загрози витоку аміаку немає. Під час проведення розвідки зафіксовано незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃) на території підприємства.
Водночас концентрації оксиду вуглецю (CO), діоксиду азоту (NO₂) та ціаністого водню (HCN) не виявлено; немає загрози для здоров’я мешканців, які проживають неподалік від зони ураження.
"Інспекція здійснює розрахунок розміру заподіяної шкоди відповідно до затвердженої методики внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинених військовою агресією", - наголосили у міністерстві.
- Раніше речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив, що ніякої загрози життю або здоров’ю населення міста Києва немає.
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