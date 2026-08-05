Витік аміаку в Києві усунуто, загрози життю містян немає, - ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств у Голосіївському районі столиці стався витік аміаку. Спеціалісти зафіксували незначний обсяг викиду, який вдалося швидко локалізувати, тому він не становив небезпеки для жителів міста.

Про це повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"За однією з адрес на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Одразу після повідомлення туди були направлені хіміки ДСНС та представники Київської міської аварійно-рятувальної служби. Рятувальники перекрили запірну арматуру", - сказав Петров.

Він наголосив, що пошкодження і витік були незначними.

"Ніякої загрози життю або здоров’ю населення міста Києва немає", - підкреслив речник рятувальної служби.

Він також поінформував, що всі пожежі, які виникли після нічної атаки РФ, ліквідовані, повідомлень про погіршення якості повітря в столиці не надходило.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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