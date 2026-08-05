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Новини Масований комбінований удар
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Витік аміаку в Києві усунуто, загрози життю містян немає, - ДСНС

Масований удар по Києву 5 серпня: ліквідовано всі пожежі

Унаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств у Голосіївському районі столиці стався витік аміаку. Спеціалісти зафіксували незначний обсяг викиду, який вдалося швидко локалізувати, тому він не становив небезпеки для жителів міста.

Про це повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"За однією з адрес на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Одразу після повідомлення туди були направлені хіміки ДСНС та представники Київської міської аварійно-рятувальної служби. Рятувальники перекрили запірну арматуру", - сказав Петров.

Він наголосив, що пошкодження і витік були незначними.

"Ніякої загрози життю або здоров’ю населення міста Києва немає", - підкреслив речник рятувальної служби.

Він також поінформував, що всі пожежі, які виникли після нічної атаки РФ, ліквідовані, повідомлень про погіршення якості повітря в столиці не надходило.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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аміак (43) Київ (16765) ДСНС (5416)
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