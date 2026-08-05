Витік аміаку в Києві усунуто, загрози життю містян немає, - ДСНС
Унаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств у Голосіївському районі столиці стався витік аміаку. Спеціалісти зафіксували незначний обсяг викиду, який вдалося швидко локалізувати, тому він не становив небезпеки для жителів міста.
Про це повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За однією з адрес на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Одразу після повідомлення туди були направлені хіміки ДСНС та представники Київської міської аварійно-рятувальної служби. Рятувальники перекрили запірну арматуру", - сказав Петров.
Він наголосив, що пошкодження і витік були незначними.
"Ніякої загрози життю або здоров’ю населення міста Києва немає", - підкреслив речник рятувальної служби.
Він також поінформував, що всі пожежі, які виникли після нічної атаки РФ, ліквідовані, повідомлень про погіршення якості повітря в столиці не надходило.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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