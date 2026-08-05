Утечка аммиака в Киеве устранена, угрозы жизни горожан нет, - ГСЧС
В результате вражеского обстрела на одном из предприятий в Голосеевском районе столицы произошла утечка аммиака. Специалисты зафиксировали незначительный объем выброса, который удалось быстро локализовать, поэтому он не представлял опасности для жителей города.
Об этом сообщил спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"По одному из адресов на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Сразу после поступления сообщения туда были направлены химики ГСЧС и представители Киевской городской аварийно-спасательной службы. Спасатели перекрыли запорную арматуру", - сказал Петров.
Он подчеркнул, что повреждения и утечка были незначительными.
"Никакой угрозы жизни или здоровью населения города Киева нет", - подчеркнул представитель спасательной службы.
Он также сообщил, что все пожары, возникшие после ночной атаки РФ, ликвидированы, сообщений об ухудшении качества воздуха в столице не поступало.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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