Утечка аммиака в Киеве устранена, угрозы жизни горожан нет, - ГСЧС

В результате вражеского обстрела на одном из предприятий в Голосеевском районе столицы произошла утечка аммиака. Специалисты зафиксировали незначительный объем выброса, который удалось быстро локализовать, поэтому он не представлял опасности для жителей города.

Об этом сообщил спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"По одному из адресов на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Сразу после поступления сообщения туда были направлены химики ГСЧС и представители Киевской городской аварийно-спасательной службы. Спасатели перекрыли запорную арматуру", - сказал Петров.

Он подчеркнул, что повреждения и утечка были незначительными.

"Никакой угрозы жизни или здоровью населения города Киева нет", - подчеркнул представитель спасательной службы.

Он также сообщил, что все пожары, возникшие после ночной атаки РФ, ликвидированы, сообщений об ухудшении качества воздуха в столице не поступало.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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