Балістичним ударом повністю знищено логістичний комплекс з товарами "PUMA": може бути дефіцит

Російським балістичним ударом знищено логістичний комплекс із товарами PUMA.

Про це пресслужба компанії повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Унаслідок російської балістичної атаки в ніч проти 5 серпня було повністю знищено логістичний комплекс із товарами PUMA. На щастя, наша команда не постраждала.

У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA. Ми вже працюємо над відновленням поставок і докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту", - зазначили там.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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