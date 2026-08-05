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Балістичним ударом повністю знищено логістичний комплекс з товарами "PUMA": може бути дефіцит

Склад PUMA знищено балістичним ударом РФ 5 серпня

Російським балістичним ударом знищено логістичний комплекс із товарами PUMA.

Про це пресслужба компанії повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Унаслідок російської балістичної атаки в ніч проти 5 серпня було повністю знищено логістичний комплекс із товарами PUMA. На щастя, наша команда не постраждала.

У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA. Ми вже працюємо над відновленням поставок і докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту", - зазначили там.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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Київ (16765) обстріл (36002)
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