Ракетний удар по драмтеатру в Чернігові: трьом російським воєначальникам повідомлено про підозру. ДОКУМЕНТ

У справі про ракетний удар по Чернігівському драмтеатру 19 серпня 2023 року повідомлено про підозру трьом російським військовим.

Про це йдеться у відповіді Чернігівської обласної прокуратури на запит Цензор.НЕТ.

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За даними прокуратури, йдеться про командувача угруповання військ (сил) "Захід" зс рф, начальника його штабу та начальника ракетних військ і артилерії. Слідство вважає, що саме вони організували підготовку та завдали ракетного удару по театру. Досудове розслідування триває.

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Також правоохоронці продовжують досліджувати обставини проведення тоді масового заходу "Люті пташки Демо день". Наразі жодній особі у цьому провадженні підозру не оголосили.

У прокуратурі зазначили, що слідчі продовжують перевіряти всі обставини трагедії, зокрема дії організаторів заходу та посадовців, причетних до його проведення.

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Що передувало?

Як повідомлялося, вдень 19 серпня 2023 року ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 156 осіб. 7 людей загинули.

За даними СБУ, повідомлено про підозру російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові.