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Повідомлено про підозру російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та прокуратура зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова - командувача угрупованням військ "Захід" збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, 19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу "Іскандер-М", запуск якої здійснили з території Курської області Росії.

"Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них - шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар рашистів відбувся у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148, зокрема 7 загиблих

Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Наслідки удару військ РФ по Чернігову в серпні 2023 року

наслідки удару по драмтеатру Чернігова
наслідки удару по драмтеатру Чернігова
наслідки удару по драмтеатру Чернігова
наслідки удару по драмтеатру Чернігова

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 156 осіб. 7 людей загинули.

Автор: 

обстріл (28392) ракети (4021) СБУ (12805) Чернігів (787) підозра (765)


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Топ коментарі
+4
Підтерся він заочною підозрою.
Тільки шось на кшталт фонду візенталя та Мосад буде дієвою у таких випадках.
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30.11.2024 12:23
+2
Чаус та Брижинський теж повинні відповідати за службову недбалість.
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30.11.2024 15:15
+2
До речі , "Айдар " завдяки от таким Берлінським, майже весь смарагдовий , на жаль ((
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30.11.2024 15:23
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Дійсно, підозріла поведінка, *****!
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30.11.2024 12:16 Відповісти
Підтерся він заочною підозрою.
Тільки шось на кшталт фонду візенталя та Мосад буде дієвою у таких випадках.
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30.11.2024 12:23 Відповісти
так для того теж тре "базу" збирати
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30.11.2024 13:43 Відповісти
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30.11.2024 13:48 Відповісти
До речі , "Айдар " завдяки от таким Берлінським, майже весь смарагдовий , на жаль ((
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30.11.2024 15:23 Відповісти
З хворої голови на здорови, що рашисти знищують Україну винні вулантери ,що ти порівняно з нею зробив для армії ?
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30.11.2024 13:54 Відповісти
Значить треба цю рашиську паскуду ліквідувати вже були приклади вдалих операцій по знищеню катів українського народу.
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30.11.2024 13:51 Відповісти
Чаус та Брижинський теж повинні відповідати за службову недбалість.
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30.11.2024 15:15 Відповісти
+ за зв'язківців, яких розташували в готелі (біля політеху)
+ занедбані обороні споруди
+ за не евакуйованих мешканців передмістя Новоселівка, Ягідне (коли оточували місто)
+ за хлопчика, якому спалили лице на виставці (парк валу)
Ці ставленики багато злочинів наробили.
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30.11.2024 17:49 Відповісти
Б****ь, а тепер полтавська мерша на догоду місцевим баригам влаштовує на площі перед театром у Полтаві торговий ярмарок з 1 грудня по 22 ЛЮТОГО! Та ще й з ялинкою! Майже на два місяця, Карл!
Фулі той Нікіфоров, коли свої за копійку готови власних громадян під вогонь Нікіфорову підвести.
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30.11.2024 15:45 Відповісти
А місцевих ЗЕлених ставлеників що проводили там виставку не треба судити?
А будівлі ці пережили гітлера, переживуть і путлєра!
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30.11.2024 15:58 Відповісти
буде застуканий у фруктовому саду
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30.11.2024 21:52 Відповісти
 
 