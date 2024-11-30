Повідомлено про підозру російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та прокуратура зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова - командувача угрупованням військ "Захід" збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, 19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу "Іскандер-М", запуск якої здійснили з території Курської області Росії.

"Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них - шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар рашистів відбувся у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Наслідки удару військ РФ по Чернігову в серпні 2023 року









Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 156 осіб. 7 людей загинули.