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Сообщено о подозрении российскому генералу Никифорову, приказавшему ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и прокуратура собрали доказательства военных преступлений со стороны российского генерал-полковника Евгения Никифорова - командующего группировкой войск "Запад" вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, 19 августа 2023 года по его приказу оккупанты осуществили ракетный удар по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко.

Во время воздушной атаки враг применил крылатую ракету комплекса "Искандер-М", запуск которой осуществили с территории Курской области России.

"В результате вражеской атаки погибли семь местных жителей, среди них - шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Большое количество погибших и пострадавших связано с тем, что ракетный удар рашистов состоялся в центральной части города", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время взрыва были повреждены многоквартирные дома, административные здания и автомобили граждан.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Никифорову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Последствия удара войск РФ по Чернигову в августе 2023 года

наслідки удару по драмтеатру Чернігова
наслідки удару по драмтеатру Чернігова
наслідки удару по драмтеатру Чернігова
наслідки удару по драмтеатру Чернігова

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 156 человек. 7 человек погибли.

Автор: 

обстрел (26906) ракеты (3555) СБУ (19855) Чернигов (883) подозрение (482)


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Топ комментарии
+4
Підтерся він заочною підозрою.
Тільки шось на кшталт фонду візенталя та Мосад буде дієвою у таких випадках.
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30.11.2024 12:23
+2
Чаус та Брижинський теж повинні відповідати за службову недбалість.
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30.11.2024 15:15
+2
До речі , "Айдар " завдяки от таким Берлінським, майже весь смарагдовий , на жаль ((
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30.11.2024 15:23
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Дійсно, підозріла поведінка, *****!
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30.11.2024 12:16 Ответить
Підтерся він заочною підозрою.
Тільки шось на кшталт фонду візенталя та Мосад буде дієвою у таких випадках.
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30.11.2024 12:23 Ответить
так для того теж тре "базу" збирати
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30.11.2024 13:43 Ответить
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30.11.2024 13:48 Ответить
До речі , "Айдар " завдяки от таким Берлінським, майже весь смарагдовий , на жаль ((
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30.11.2024 15:23 Ответить
З хворої голови на здорови, що рашисти знищують Україну винні вулантери ,що ти порівняно з нею зробив для армії ?
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30.11.2024 13:54 Ответить
Значить треба цю рашиську паскуду ліквідувати вже були приклади вдалих операцій по знищеню катів українського народу.
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30.11.2024 13:51 Ответить
Чаус та Брижинський теж повинні відповідати за службову недбалість.
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30.11.2024 15:15 Ответить
+ за зв'язківців, яких розташували в готелі (біля політеху)
+ занедбані обороні споруди
+ за не евакуйованих мешканців передмістя Новоселівка, Ягідне (коли оточували місто)
+ за хлопчика, якому спалили лице на виставці (парк валу)
Ці ставленики багато злочинів наробили.
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30.11.2024 17:49 Ответить
Б****ь, а тепер полтавська мерша на догоду місцевим баригам влаштовує на площі перед театром у Полтаві торговий ярмарок з 1 грудня по 22 ЛЮТОГО! Та ще й з ялинкою! Майже на два місяця, Карл!
Фулі той Нікіфоров, коли свої за копійку готови власних громадян під вогонь Нікіфорову підвести.
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30.11.2024 15:45 Ответить
А місцевих ЗЕлених ставлеників що проводили там виставку не треба судити?
А будівлі ці пережили гітлера, переживуть і путлєра!
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30.11.2024 15:58 Ответить
буде застуканий у фруктовому саду
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30.11.2024 21:52 Ответить
 
 