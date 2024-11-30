Сообщено о подозрении российскому генералу Никифорову, приказавшему ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и прокуратура собрали доказательства военных преступлений со стороны российского генерал-полковника Евгения Никифорова - командующего группировкой войск "Запад" вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, 19 августа 2023 года по его приказу оккупанты осуществили ракетный удар по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко.
Во время воздушной атаки враг применил крылатую ракету комплекса "Искандер-М", запуск которой осуществили с территории Курской области России.
"В результате вражеской атаки погибли семь местных жителей, среди них - шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Большое количество погибших и пострадавших связано с тем, что ракетный удар рашистов состоялся в центральной части города", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время взрыва были повреждены многоквартирные дома, административные здания и автомобили граждан.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Никифорову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
Последствия удара войск РФ по Чернигову в августе 2023 года
Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 156 человек. 7 человек погибли.
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Тільки шось на кшталт фонду візенталя та Мосад буде дієвою у таких випадках.
+ занедбані обороні споруди
+ за не евакуйованих мешканців передмістя Новоселівка, Ягідне (коли оточували місто)
+ за хлопчика, якому спалили лице на виставці (парк валу)
Ці ставленики багато злочинів наробили.
Фулі той Нікіфоров, коли свої за копійку готови власних громадян під вогонь Нікіфорову підвести.
А будівлі ці пережили гітлера, переживуть і путлєра!