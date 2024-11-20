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Из-за бездействия военной администрации Чернигова есть угроза остановки транспорта и прекращения питания в детсадах, - и.о. мера

Чернігівська міськрада

Добившись через суды права единолично распоряжаться бюджетом города, городская военная администрация использует эти полномочия для блокирования городских вопросов. Это может привести к остановке общественного транспорта, закрытию больницы и другим негативным последствиям.

Об этом заявил в Telegram-канале и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.

"Бездействие ГВА может привести к остановке питания в детсадах, работы городской больницы №2 и общественного транспорта. Добившись через суды права единолично распоряжаться бюджетом города, ГВА использует эти полномочия для блокирования городских вопросов. Такие "забавы" в конце бюджетного года могут иметь очень негативные последствия для Чернигова и черниговцев", - написал Ломако.

О вопросах, которые блокируются военной администрацией, докладывали руководители подразделений во время общегородского совещания, отметил Ломако. Он привел примеры бездействия ГВА.

"Существует угроза блокировки счетов больницы №2, что приведет к ее остановке. Все из-за того, что с 6 ноября ГВА не подписывает поданные финансовым органом изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств больнице на выполнение решения Верховного суда. Под угрозой работа детских садов из-за отсутствия возможности закупить продукты и организовать питание. Нужно согласовать перемещение средств в бюджете управления образования. Документы без движения в ГВА с 6 ноября", - написал Ломако.

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Кроме того, по его словам, городская военная администрация с сентября не компенсирует льготные перевозки в городских автобусах. С 22 октября не подписывает документы на обновление системы отопления в школе №19, из-за чего дети могут остаться зимой без отопления. С 4 ноября тормозит обустройство временного проезда вместо разрушенного моста на ул. Кольцевой, завершение работ на военно-мемориальном кладбище в Яловщине и тому подобное.

И это лишь часть из большого перечня городских вопросов, которые не финансируются из-за неадекватного отношения военной администрации к проблемам города, подчеркнул Ломако.

Ранее Александр Ломако сообщал, что фракция "Слуга народа" и ряд других депутатов Черниговского городского совета проигнорировали пленарное заседание, из-за чего 14 военных подразделений не получат вовремя помощь от города на 38 млн грн.

Автор: 

Чернигов (884) Ломако Александр (30)


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З Чернігівщини починалось,мабуть,при таких розкладах, у людей урветься терпець,то буде бумеранг. Ще скажіть,що київська влада нічого не знає. Вона керує цим безладом,бо вибраний мер не ліг під зеленбуд. І що? Мера протизаконно зняли за надуманою причиною. А кирюшу тимошенко приблизно за таке підвищили. Мабуть,другий у списку потужних менеджерів. Схожа ситуація і в Охтирці. Ну а люди? Кому вони потрібні,сміття під ногами та матеріал для поповнення армії.
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20.11.2024 19:30 Ответить
шалави зеленського поставлені ****** в областях йдуть проти населення
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20.11.2024 19:34 Ответить
Таке враження що Чернігівська область окупована кацапами.
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20.11.2024 19:50 Ответить
тиждень тому було опитування кого підтримують люди за міську раду 67 відсотків за зелених щось 12 чі біля того ну на рівні підлоги так наступного дня зелений у етері заявив що дуже незадоволений рівнем мобілізації в області тепер тцка кожен день блок пости виставляє по всему місту
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20.11.2024 20:13 Ответить
зе-команда.
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20.11.2024 20:21 Ответить
Всі ставленники ОПи - як один шкідники, шпигуни та й зазвичай дебіли
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20.11.2024 21:54 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева убили Киреева?
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20.11.2024 22:09 Ответить
 
 