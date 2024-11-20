Из-за бездействия военной администрации Чернигова есть угроза остановки транспорта и прекращения питания в детсадах, - и.о. мера

Добившись через суды права единолично распоряжаться бюджетом города, городская военная администрация использует эти полномочия для блокирования городских вопросов. Это может привести к остановке общественного транспорта, закрытию больницы и другим негативным последствиям.

Об этом заявил в Telegram-канале и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.

"Бездействие ГВА может привести к остановке питания в детсадах, работы городской больницы №2 и общественного транспорта. Добившись через суды права единолично распоряжаться бюджетом города, ГВА использует эти полномочия для блокирования городских вопросов. Такие "забавы" в конце бюджетного года могут иметь очень негативные последствия для Чернигова и черниговцев", - написал Ломако.

О вопросах, которые блокируются военной администрацией, докладывали руководители подразделений во время общегородского совещания, отметил Ломако. Он привел примеры бездействия ГВА.

"Существует угроза блокировки счетов больницы №2, что приведет к ее остановке. Все из-за того, что с 6 ноября ГВА не подписывает поданные финансовым органом изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств больнице на выполнение решения Верховного суда. Под угрозой работа детских садов из-за отсутствия возможности закупить продукты и организовать питание. Нужно согласовать перемещение средств в бюджете управления образования. Документы без движения в ГВА с 6 ноября", - написал Ломако.

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Кроме того, по его словам, городская военная администрация с сентября не компенсирует льготные перевозки в городских автобусах. С 22 октября не подписывает документы на обновление системы отопления в школе №19, из-за чего дети могут остаться зимой без отопления. С 4 ноября тормозит обустройство временного проезда вместо разрушенного моста на ул. Кольцевой, завершение работ на военно-мемориальном кладбище в Яловщине и тому подобное.

И это лишь часть из большого перечня городских вопросов, которые не финансируются из-за неадекватного отношения военной администрации к проблемам города, подчеркнул Ломако.

Ранее Александр Ломако сообщал, что фракция "Слуга народа" и ряд других депутатов Черниговского городского совета проигнорировали пленарное заседание, из-за чего 14 военных подразделений не получат вовремя помощь от города на 38 млн грн.