Через бездіяльність військової адміністрації Чернігова є загроза зупинки транспорту та припинення харчування у дитсадках, - в.о. мера

Добившись через суди права одноосібно розпоряджатися бюджетом міста, міська військова адміністрація використовує ці повноваження для блокування міських питань. Це може призвести до зупинки громадського транспорту, закриття лікарні та інших негативних наслідків.

Про це заявив у Telegram-каналі в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Бездіяльність МВА може призвести до зупинки харчування в дитсадках, роботи міської лікарні №2 та громадського транспорту. Добившись через суди права одноосібно розпоряджатися бюджетом міста, МВА використовує ці повноваження для блокування міських питань. Такі "забави" в кінці бюджетного року можуть мати дуже негативні наслідки для Чернігова і чернігівців", - написав Ломако.

Про питання, які блокуються військовою адміністрацією, доповідали керівники підрозділів під час загальноміської наради, зазначив Ломако. Він навів приклади бездіяльності МВА.

"Існує загроза блокування рахунків лікарні №2, що призведе до її зупинки. Все через те, що з 6 листопада МВА не підписує подані фінансовим органом зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів лікарні на виконання рішення Верховного суду. Під загрозою робота дитячих садків через відсутність можливості закупити продукти і організувати харчування. Потрібно погодити переміщення коштів в бюджеті управління освіти. Документи без руху в МВА з 6 листопада", - написав Ломако.

Також читайте: У Чернігові понад 70% містян позитивно ставляться до в.о. мера та міськради і виступають за ліквідацію військової адміністрації, - опитування

Крім того, за його словами, міська військова адміністрація з вересня не компенсує пільгові перевезення в міських автобусах. З 22 жовтня не підписує документи на оновлення системи опалення в школі №19, через що діти можуть залишитися взимку без опалення. З 4 листопада гальмує облаштування тимчасового проїзду замість зруйнованого мосту на вул. Кільцевій, завершення робіт на військово-меморіальному кладовищі в Ялівщині тощо.

І це лише частина з великого переліку міських питань, які не фінансуються через неадекватне ставлення військової адміністрації до проблем міста, наголосив Ломако.

Раніше Олександр Ломако повідомляв, що фракція "Слуга народу" та низка інших депутатів Чернігівської міської ради проігнорували пленарне засідання, через що 14 військових підрозділів не отримають вчасно допомогу від міста на 38 млн грн.