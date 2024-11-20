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Новини
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Через бездіяльність військової адміністрації Чернігова є загроза зупинки транспорту та припинення харчування у дитсадках, - в.о. мера

Чернігівська міськрада

Добившись через суди права одноосібно розпоряджатися бюджетом міста, міська військова адміністрація використовує ці повноваження для блокування міських питань. Це може призвести до зупинки громадського транспорту, закриття лікарні та інших негативних наслідків.

Про це заявив у Telegram-каналі в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Бездіяльність МВА може призвести до зупинки харчування в дитсадках, роботи міської лікарні №2 та громадського транспорту. Добившись через суди права одноосібно розпоряджатися бюджетом міста, МВА використовує ці повноваження для блокування міських питань. Такі "забави" в кінці бюджетного року можуть мати дуже негативні наслідки для Чернігова і чернігівців", - написав Ломако.

Про питання, які блокуються військовою адміністрацією, доповідали керівники підрозділів під час загальноміської наради, зазначив Ломако. Він навів приклади бездіяльності МВА.

"Існує загроза блокування рахунків лікарні №2, що призведе до її зупинки. Все через те, що з 6 листопада МВА не підписує подані фінансовим органом зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів лікарні на виконання рішення Верховного суду. Під загрозою робота дитячих садків через відсутність можливості закупити продукти і організувати харчування. Потрібно погодити переміщення коштів в бюджеті управління освіти. Документи без руху в МВА з 6 листопада", - написав Ломако.

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Крім того, за його словами, міська військова адміністрація з вересня не компенсує пільгові перевезення в міських автобусах. З 22 жовтня не підписує документи на оновлення системи опалення в школі №19, через що діти можуть залишитися взимку без опалення. З 4 листопада гальмує облаштування тимчасового проїзду замість зруйнованого мосту на вул. Кільцевій, завершення робіт на військово-меморіальному кладовищі в Ялівщині тощо.

І це лише частина з великого переліку міських питань, які не фінансуються через неадекватне ставлення військової адміністрації до проблем міста, наголосив Ломако.

Раніше Олександр Ломако повідомляв, що фракція "Слуга народу" та низка інших депутатів Чернігівської міської ради проігнорували пленарне засідання, через що 14 військових підрозділів не отримають вчасно допомогу від міста на 38 млн грн.

Автор: 

Чернігів (787) Ломако Олександр (34)


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З Чернігівщини починалось,мабуть,при таких розкладах, у людей урветься терпець,то буде бумеранг. Ще скажіть,що київська влада нічого не знає. Вона керує цим безладом,бо вибраний мер не ліг під зеленбуд. І що? Мера протизаконно зняли за надуманою причиною. А кирюшу тимошенко приблизно за таке підвищили. Мабуть,другий у списку потужних менеджерів. Схожа ситуація і в Охтирці. Ну а люди? Кому вони потрібні,сміття під ногами та матеріал для поповнення армії.
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20.11.2024 19:30 Відповісти
шалави зеленського поставлені ****** в областях йдуть проти населення
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20.11.2024 19:34 Відповісти
Таке враження що Чернігівська область окупована кацапами.
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20.11.2024 19:50 Відповісти
тиждень тому було опитування кого підтримують люди за міську раду 67 відсотків за зелених щось 12 чі біля того ну на рівні підлоги так наступного дня зелений у етері заявив що дуже незадоволений рівнем мобілізації в області тепер тцка кожен день блок пости виставляє по всему місту
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20.11.2024 20:13 Відповісти
зе-команда.
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20.11.2024 20:21 Відповісти
Всі ставленники ОПи - як один шкідники, шпигуни та й зазвичай дебіли
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20.11.2024 21:54 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева убили Киреева?
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20.11.2024 22:09 Відповісти
 
 