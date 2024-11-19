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Новини
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Ломако запропонував позбавити мандатів депутатів міськради Чернігова, які зірвали голосування про допомогу для ЗСУ

Чернігівська міська рада

Через те, що депутати від "Слуги народу" та деякі інші проігнорували сьогоднішнє засідання міськради Чернігова, 14 військових підрозділів не отримають вчасно допомогу від міста на 38 млн грн. В. о. міського голови Олександр Ломако запропонував позбавити мандатів цих депутатів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні низка депутатів проігнорували та практично зірвали чергову сесію міської ради. Сесію, яка мала б розглянути надзвичайно важливі питання. Це передача містом 14 військовим частинам обладнання, потрібного для виконання бойових завдань. Сумарно на 38 млн грн. Чернігівська міська рада звертається до політичних партій, чиї представники вже вчергове ігнорують пленарне засідання: відкликати таких горе-обранців. Згідно соцопитування, 94% чернігівців вважають, що якщо депутати ігнорують сесії міської ради, їх потрібно відкликати. Я підтримую таку позицію чернігівців", - написав Ломако.

Він зазначив, що передати обладнання військовим може виключно сесія міської ради. Йдеться про сотні дронів, зарядні станції, генератори, приціли, системи РЕБ тощо. Це обладнання вже закуплено та знаходиться на складах.

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"Військові, з якими я спілкуюся і які чекають таку необхідну допомогу від міста, шоковані, що коли вони на фронті боронять Україну, "шкурняки" та політичні задачі для деяких депутатів важливіші, за нашу Перемогу, важливіші за наше місто. Шоковані і чернігівці, які чекають відповідальної позиції від депутатів, а не переховування від відповідальності. Адже депутат - це представник громади, а не слуга тих, хто нашій громаді хоче нашкодити", - наголосив Ломако.

Автор: 

міськрада (478) Чернігів (787) Слуга народу (2812) Ломако Олександр (34)


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Топ коментарі
+13
Мабуть вже почали виконувати таємну частину "Плану стійкості"
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19.11.2024 18:30
+12
слуги урода, то нічого дивного.
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19.11.2024 18:35
+8
а тому що, всі райради та сільради, всі міста, містечка, селища, повинні з нескінченною радістю, обговорювати нев'їбенне міністерство об'єднання українців, а не якусь там, допомогу зсу!
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19.11.2024 18:36
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Мабуть вже почали виконувати таємну частину "Плану стійкості"
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19.11.2024 18:30 Відповісти
слуги урода, то нічого дивного.
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19.11.2024 18:35 Відповісти
а тому що, всі райради та сільради, всі міста, містечка, селища, повинні з нескінченною радістю, обговорювати нев'їбенне міністерство об'єднання українців, а не якусь там, допомогу зсу!
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19.11.2024 18:36 Відповісти
нічого в нього не вийде.
Ну, хіба що, Яр самостійно не розпочне їх, тих слуг уродів, пистити поодинці. А, може, і всіх кагалом - якщо знайде достатню кількість однодумців. Але в Чернігові - проблеми/дефіцит з нашими однодумцями...
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19.11.2024 18:38 Відповісти
Гнид вистачає... Тільки у моєму дворі - не менше півдесятка... В основному пенсіонери військові - або їх дружини... Одну суку вже попередив - буде гавкать - кацапів своїх не дочекається... Питає: Это пачему же?". Та тому, що повісимо на гілляці - перед їх приходом! Вибирай будь-яку на клені... Сама садила - сама й висітимеш..." Вона в березні 2022-го (коли в блокаді сиділи) погрожувала сусідам (колишньому АТОшнику та волонтеру) : "Придут "наши" - я вас первыми сдам..." Зараз мовчить... Я її якось спитався : Если Вы так "русский мир" любите - почему на Родину не едете, в Благовещенск?"Вона родом звідти... "А что мне дам делать? Там еды нормальной нет..."
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22.11.2024 08:28 Відповісти
Чому не озвучено депутати якої партії це роблять? хероїв повинна знати Країна.
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19.11.2024 18:39 Відповісти
Список... с студію.....
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19.11.2024 18:40 Відповісти
Ждуни Чернігівської міськради у такий спосіб намагаються допомогти рашиським окупантам.
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19.11.2024 18:43 Відповісти
Жаль що на голови коломойсько-єрмаківських пєдіків не падають кацапські ракети як на військових і мирних громадян…
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19.11.2024 18:44 Відповісти
А цікаво хто обирав цих зелених пі**дарів у міськраду Чернігова?
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19.11.2024 19:01 Відповісти
Добре що хоч так, бо улюбленим політиком більшості чернігівців перед 2022 був лукашенко
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20.11.2024 01:39 Відповісти
зе-команда
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19.11.2024 19:53 Відповісти
Но по кзоту 3часа не нахождения на работе это прогул,- прогул это повод уволить человека по статье,так живёт вся Украина, почему чиновников это не касается???
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19.11.2024 21:19 Відповісти
На жаль вони не найняті працівники, а вибрані представники, КЗпП не працює. І міські депутати не отримують зарплати взагалі, так що і нема чого позбавляти.
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22.11.2024 09:11 Відповісти
Кого ман привів у владу? Шушарків.
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20.11.2024 05:50 Відповісти
В окопи рядовим и депутати дармоїди хабарники ухилялянти а простіще пі раси
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20.11.2024 16:39 Відповісти
 
 