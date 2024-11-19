Ломако запропонував позбавити мандатів депутатів міськради Чернігова, які зірвали голосування про допомогу для ЗСУ

Через те, що депутати від "Слуги народу" та деякі інші проігнорували сьогоднішнє засідання міськради Чернігова, 14 військових підрозділів не отримають вчасно допомогу від міста на 38 млн грн. В. о. міського голови Олександр Ломако запропонував позбавити мандатів цих депутатів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні низка депутатів проігнорували та практично зірвали чергову сесію міської ради. Сесію, яка мала б розглянути надзвичайно важливі питання. Це передача містом 14 військовим частинам обладнання, потрібного для виконання бойових завдань. Сумарно на 38 млн грн. Чернігівська міська рада звертається до політичних партій, чиї представники вже вчергове ігнорують пленарне засідання: відкликати таких горе-обранців. Згідно соцопитування, 94% чернігівців вважають, що якщо депутати ігнорують сесії міської ради, їх потрібно відкликати. Я підтримую таку позицію чернігівців", - написав Ломако.

Він зазначив, що передати обладнання військовим може виключно сесія міської ради. Йдеться про сотні дронів, зарядні станції, генератори, приціли, системи РЕБ тощо. Це обладнання вже закуплено та знаходиться на складах.

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"Військові, з якими я спілкуюся і які чекають таку необхідну допомогу від міста, шоковані, що коли вони на фронті боронять Україну, "шкурняки" та політичні задачі для деяких депутатів важливіші, за нашу Перемогу, важливіші за наше місто. Шоковані і чернігівці, які чекають відповідальної позиції від депутатів, а не переховування від відповідальності. Адже депутат - це представник громади, а не слуга тих, хто нашій громаді хоче нашкодити", - наголосив Ломако.