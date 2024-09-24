Стан укріплень після "вдосконалення" начальником Чернігівської ВЦА загрожує безпеці міста, - в. о. мера Чернігова Ломако

Стан фортифікаційних споруд навколо Чернігова після "вдосконалення" начальником військової адміністрації міста Дмитром Брижинським - пряма загроза безпеці чернігівців. Ці "вдосконалення" мають прямі ознаки диверсії, і Брижинський має бути звільнений.

Про це заявив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої загальноміської наради звернувся до Ради оборони області - розглянути питання стану лінії оборони фортифікаційних споруд навколо міста Чернігова. Рада оборони області повинна розглянути не тільки питання споруд, а й відповідності Брижинського займаній посаді, який взявся "вдосконалювати" оборонні споруди, якість спорудження яких отримала високу оцінку", - написав Ломако.

Після введення у Чернігові міської військової адміністрації, у травні 2023 року, її начальник Дмитро Брижинський дав доручення під його наглядом вдосконалити лінію оборонних споруд, нагадав Ломако.

"На жаль, наслідки цього "вдосконалення" - пряма загроза безпеці чернігівців. Якщо стан споруд дійсно такий, як говорить голова МВА, цим питанням мають зайнятися правоохоронні органи, адже ці "вдосконалення" мають прямі ознаки диверсії. Як наслідок, цей чиновник має бути звільнений та понести відповідальність згідно кримінального кодексу України", - наголосив в. о. мера Чернігова.

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Ломако проілюстрував свій допис скріном з Facebook-сторінки Брижинського за 4 травня 2023 року, де той схвально оцінив зведені навколо Чернігова фортифікаційні споруди і розпорядився удосконалити лінію оборони.

В. о. мера Чернігова нагадав, що оборонні споруди навколо міста були збудовані в 2022-2023 роках за ініціативи міського голови Владислава Атрошенка та отримали високу оцінку якості.

"По кожному об’єкту військовими підписано акт виконаних робіт та надано високу оцінку їх якості. Споруди використовували бійці ТРО", - зазначив Ломако.

Нинішній незадовільний стан захисних споруд свідчить про те, що очільник міської ВЦА не займався питаннями безпеки та оборони Чернігова, підкреслив Ломако.

"Як бачимо, за понад півтора роки на посаді, Брижинський замість фортифікацій та захисту міста, опікувався питаннями вдосконалення власного доброту та добробуту своєї адміністрації: виділенням землі, виписуванням шокуючих премій, штатним розписом; захопленням бюджету міста; зупинкою громадського транспорту тощо. Тобто, чим завгодно, крім безпосередньо питань безпеки та оборони", - резюмував в. о. мера Чернігова.