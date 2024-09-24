Состояние укреплений после "усовершенствования" начальником Черниговской ВГА угрожает безопасности города, - и. о. мэра Чернигова Ломако

Состояние фортификационных сооружений вокруг Чернигова после "усовершенствования" начальником военной администрации города Дмитрием Брижинским - прямая угроза безопасности черниговцев. Эти "усовершенствования" имеют прямые признаки диверсии, и Брыжинский должен быть уволен.

Об этом заявил и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшнего общегородского совещания обратился к Совету обороны области - рассмотреть вопрос состояния линии обороны фортификационных сооружений вокруг города Чернигова. Совет обороны области должен рассмотреть не только вопрос сооружений, но и соответствия Брижинского занимаемой должности, который взялся "совершенствовать" оборонительные сооружения, качество сооружения которых получило высокую оценку", - написал Ломако.

После введения в Чернигове городской военной администрации, в мае 2023 года, ее начальник Дмитрий Брижинский дал поручение под его наблюдением усовершенствовать линию оборонительных сооружений, напомнил Ломако.

"К сожалению, последствия этого "усовершенствования" - прямая угроза безопасности черниговцев. Если состояние сооружений действительно такое, как говорит председатель ГВА, этим вопросом должны заняться правоохранительные органы, ведь эти "усовершенствования" имеют прямые признаки диверсии. Как следствие, этот чиновник должен быть уволен и понести ответственность согласно криминальному кодексу Украины", - отметил и. о. мэра Чернигова.

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Ломако проиллюстрировал свое сообщение скрином с Facebook-страницы Брижинского за 4 мая 2023 года, где тот одобрительно оценил возведенные вокруг Чернигова фортификационные сооружения и распорядился усовершенствовать линию обороны.

И. о. мэра Чернигова напомнил, что оборонительные сооружения вокруг города были построены в 2022-2023 годах по инициативе городского головы Владислава Атрошенко и получили высокую оценку качества.

"По каждому объекту военными подписан акт выполненных работ и дана высокая оценка их качества. Сооружения использовали бойцы ТРО", - отметил Ломако.

Нынешнее неудовлетворительное состояние защитных сооружений свидетельствует о том, что глава городской ВГА не занимался вопросами безопасности и обороны Чернигова, подчеркнул Ломако.

"Как видим, за более полутора лет на должности, Брижинский вместо фортификаций и защиты города, занимался вопросами усовершенствования собственного добра и благосостояния своей администрации: выделением земли, выписыванием шокирующих премий, штатным расписанием; захватом бюджета города; остановкой общественного транспорта и тому подобное. То есть, чем угодно, кроме непосредственно вопросов безопасности и обороны", - резюмировал и. о. мэра Чернигова.