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Ломако предложил лишить мандатов депутатов горсовета Чернигова, сорвавших голосование о помощи для ВСУ

Чернігівська міська рада

Из-за того, что депутаты от "Слуги народа" и некоторые другие проигнорировали сегодняшнее заседание горсовета Чернигова, 14 военных подразделений не получат вовремя помощь от города на 38 млн грн. И. о. городского головы Александр Ломако предложил лишить мандатов этих депутатов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ряд депутатов проигнорировали и практически сорвали очередную сессию городского совета. Сессию, которая должна была бы рассмотреть чрезвычайно важные вопросы. Это передача городом 14 военным частям оборудования, необходимого для выполнения боевых задач. Суммарно на 38 млн грн. Черниговский городской совет обращается к политическим партиям, чьи представители уже в очередной раз игнорируют пленарное заседание: отозвать таких горе-избранников. Согласно соцопросу, 94% черниговцев считают, что если депутаты игнорируют сессии городского совета, их нужно отозвать. Я поддерживаю такую позицию черниговцев", - написал Ломако.

Он отметил, что передать оборудование военным может исключительно сессия городского совета. Речь идет о сотнях дронов, зарядных станцииях, генераторах, прицелах, системах РЭБ и тому подобном. Это оборудование уже закуплено и находится на складах.

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"Военные, с которыми я общаюсь и которые ждут такую необходимую помощь от города, шокированы, что когда они на фронте защищают Украину, "шкурняки" и политические задачи для некоторых депутатов важнее, чем наша Победа, важнее нашего города. Шокированы и черниговцы, которые ждут ответственной позиции от депутатов, а не уклонения от ответственности. Ведь депутат - это представитель общества, а не слуга тех, кто нашему обществу хочет навредить", - отметил Ломако.

Автор: 

горсовет (667) Чернигов (883) Слуга народа (2628) Ломако Александр (30)


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Топ комментарии
+13
Мабуть вже почали виконувати таємну частину "Плану стійкості"
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19.11.2024 18:30
+12
слуги урода, то нічого дивного.
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19.11.2024 18:35
+8
а тому що, всі райради та сільради, всі міста, містечка, селища, повинні з нескінченною радістю, обговорювати нев'їбенне міністерство об'єднання українців, а не якусь там, допомогу зсу!
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19.11.2024 18:36
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть вже почали виконувати таємну частину "Плану стійкості"
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19.11.2024 18:30 Ответить
слуги урода, то нічого дивного.
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19.11.2024 18:35 Ответить
а тому що, всі райради та сільради, всі міста, містечка, селища, повинні з нескінченною радістю, обговорювати нев'їбенне міністерство об'єднання українців, а не якусь там, допомогу зсу!
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19.11.2024 18:36 Ответить
нічого в нього не вийде.
Ну, хіба що, Яр самостійно не розпочне їх, тих слуг уродів, пистити поодинці. А, може, і всіх кагалом - якщо знайде достатню кількість однодумців. Але в Чернігові - проблеми/дефіцит з нашими однодумцями...
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19.11.2024 18:38 Ответить
Гнид вистачає... Тільки у моєму дворі - не менше півдесятка... В основному пенсіонери військові - або їх дружини... Одну суку вже попередив - буде гавкать - кацапів своїх не дочекається... Питає: Это пачему же?". Та тому, що повісимо на гілляці - перед їх приходом! Вибирай будь-яку на клені... Сама садила - сама й висітимеш..." Вона в березні 2022-го (коли в блокаді сиділи) погрожувала сусідам (колишньому АТОшнику та волонтеру) : "Придут "наши" - я вас первыми сдам..." Зараз мовчить... Я її якось спитався : Если Вы так "русский мир" любите - почему на Родину не едете, в Благовещенск?"Вона родом звідти... "А что мне дам делать? Там еды нормальной нет..."
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22.11.2024 08:28 Ответить
Чому не озвучено депутати якої партії це роблять? хероїв повинна знати Країна.
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19.11.2024 18:39 Ответить
Список... с студію.....
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19.11.2024 18:40 Ответить
Ждуни Чернігівської міськради у такий спосіб намагаються допомогти рашиським окупантам.
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19.11.2024 18:43 Ответить
Жаль що на голови коломойсько-єрмаківських пєдіків не падають кацапські ракети як на військових і мирних громадян…
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19.11.2024 18:44 Ответить
А цікаво хто обирав цих зелених пі**дарів у міськраду Чернігова?
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19.11.2024 19:01 Ответить
Добре що хоч так, бо улюбленим політиком більшості чернігівців перед 2022 був лукашенко
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20.11.2024 01:39 Ответить
зе-команда
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19.11.2024 19:53 Ответить
Но по кзоту 3часа не нахождения на работе это прогул,- прогул это повод уволить человека по статье,так живёт вся Украина, почему чиновников это не касается???
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19.11.2024 21:19 Ответить
На жаль вони не найняті працівники, а вибрані представники, КЗпП не працює. І міські депутати не отримують зарплати взагалі, так що і нема чого позбавляти.
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22.11.2024 09:11 Ответить
Кого ман привів у владу? Шушарків.
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20.11.2024 05:50 Ответить
В окопи рядовим и депутати дармоїди хабарники ухилялянти а простіще пі раси
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20.11.2024 16:39 Ответить
 
 