Ломако предложил лишить мандатов депутатов горсовета Чернигова, сорвавших голосование о помощи для ВСУ

Из-за того, что депутаты от "Слуги народа" и некоторые другие проигнорировали сегодняшнее заседание горсовета Чернигова, 14 военных подразделений не получат вовремя помощь от города на 38 млн грн. И. о. городского головы Александр Ломако предложил лишить мандатов этих депутатов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ряд депутатов проигнорировали и практически сорвали очередную сессию городского совета. Сессию, которая должна была бы рассмотреть чрезвычайно важные вопросы. Это передача городом 14 военным частям оборудования, необходимого для выполнения боевых задач. Суммарно на 38 млн грн. Черниговский городской совет обращается к политическим партиям, чьи представители уже в очередной раз игнорируют пленарное заседание: отозвать таких горе-избранников. Согласно соцопросу, 94% черниговцев считают, что если депутаты игнорируют сессии городского совета, их нужно отозвать. Я поддерживаю такую позицию черниговцев", - написал Ломако.

Он отметил, что передать оборудование военным может исключительно сессия городского совета. Речь идет о сотнях дронов, зарядных станцииях, генераторах, прицелах, системах РЭБ и тому подобном. Это оборудование уже закуплено и находится на складах.

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"Военные, с которыми я общаюсь и которые ждут такую необходимую помощь от города, шокированы, что когда они на фронте защищают Украину, "шкурняки" и политические задачи для некоторых депутатов важнее, чем наша Победа, важнее нашего города. Шокированы и черниговцы, которые ждут ответственной позиции от депутатов, а не уклонения от ответственности. Ведь депутат - это представитель общества, а не слуга тех, кто нашему обществу хочет навредить", - отметил Ломако.