Ракетный удар по драматическому театру в Чернигове: трем российским военачальникам предъявлено подозрение. ДОКУМЕНТ

По делу о ракетном ударе по Черниговскому драматическому театру 19 августа 2023 года трем российским военнослужащим было предъявлено подозрение.

Об этом говорится в ответе Черниговской областной прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ.

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По данным прокуратуры, речь идет о командующем группировкой войск (сил) "Запад" ВС РФ, начальнике его штаба и начальнике ракетных войск и артиллерии. Следствие считает, что именно они организовали подготовку и нанесли ракетный удар по театру. Досудебное расследование продолжается.

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Также правоохранители продолжают изучать обстоятельства проведения тогдашнего массового мероприятия "Злые птички Демо-день". На данный момент никому в рамках этого дела подозрение не предъявлено.

В прокуратуре отметили, что следователи продолжают проверять все обстоятельства трагедии, в частности действия организаторов мероприятия и должностных лиц, причастных к его проведению.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, днем 19 августа 2023 года враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, число пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 156 человек. 7 человек погибли.

По данным СБУ, предъявлено подозрение российскому генералу Никифорову, который отдал приказ нанести удар "Искандером" по драматическому театру в Чернигове.