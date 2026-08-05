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Новости Массированный комбинированный удар
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Баллистическим ударом полностью уничтожен логистический комплекс с товарами "PUMA": возможен дефицит

Склад PUMA уничтожен баллистическим ударом РФ 5 августа

В результате российского баллистического удара был уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA. К счастью, наша команда не пострадала.

В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA. Мы уже работаем над возобновлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента", - отметили там.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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Автор: 

Киев (27191) обстрел (34707)
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Топ комментарии
+11
Якби це був саме великий дефіцит для України...
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05.08.2026 15:50 Ответить
+9
Далекобійні санкції працюють, як каже Зелупа. Тільки трохи в іншій бік.
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05.08.2026 15:47 Ответить
+6
"Сім років мак не родив і голоду не було".
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05.08.2026 15:51 Ответить

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