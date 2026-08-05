Баллистическим ударом полностью уничтожен логистический комплекс с товарами "PUMA": возможен дефицит
В результате российского баллистического удара был уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA.
Об этом пресс-служба компании сообщила в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA. К счастью, наша команда не пострадала.
В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA. Мы уже работаем над возобновлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента", - отметили там.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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