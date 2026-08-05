ЕС будет усиливать давление на Россию, она должна заплатить за свою агрессию, - Макрон после массированного удара
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз и партнеры будут усиливать давление на Россию.
Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В Киеве и Киевской области Россия в очередной раз сознательно выбрала мишенью мирное население. Такая политика террора, осуществляемая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема.
Каждая новая атака лишь подтверждает очевидное: Россия должна заплатить за свою агрессию и ответить за совершенные преступления. Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию", - говорится в сообщении.
По словам Макрона, Евросоюз и его партнеры будут и впредь усиливать давление на Россию.
"В частности, путем введения новых санкций, а также будут укреплять военную поддержку Украины, чтобы она могла защищаться и обеспечить безопасность своего населения", - подытожил лидер Франции.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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