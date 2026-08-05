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Новости Массированный комбинированный удар
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ЕС будет усиливать давление на Россию, она должна заплатить за свою агрессию, - Макрон после массированного удара

Макрон осудил массированный удар по Киеву и области 5 августа

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз и партнеры будут усиливать давление на Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В Киеве и Киевской области Россия в очередной раз сознательно выбрала мишенью мирное население. Такая политика террора, осуществляемая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема.

Каждая новая атака лишь подтверждает очевидное: Россия должна заплатить за свою агрессию и ответить за совершенные преступления. Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию", - говорится в сообщении.

По словам Макрона, Евросоюз и его партнеры будут и впредь усиливать давление на Россию.

"В частности, путем введения новых санкций, а также будут укреплять военную поддержку Украины, чтобы она могла защищаться и обеспечить безопасность своего населения", - подытожил лидер Франции.

Читайте: 6 августа в Киевской области объявлен днем траура

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

Читайте: Войска РФ нанесли удар дронами по Одесской области: один человек погиб, 8 ранены. ФОТО

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Топ комментарии
+3
Останній видих пеже - чумайдани вже спакував, гарячий французький парєнь
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05.08.2026 14:45 Ответить
+2
Непопулярний майже як Зельц так званий Мікрон видав стандартну заяву, таку ж як 100 разів до цього.
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05.08.2026 14:50 Ответить
+1
Потужне посилення, ви хоч там не перенапружуйтесь.
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05.08.2026 14:52 Ответить

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