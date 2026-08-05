ЄС посилюватиме тиск на Росію, вона має заплатити за свою агресію, - Макрон після масованого удару
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз та партнери посилюватимуть тиск на Росію.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У Києві та Київській області Росія вкотре свідомо обрала мішенню мирне населення. Така політика терору, що здійснюється за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною.
Кожна нова атака лише підтверджує очевидне: Росія повинна заплатити за свою агресію та відповісти за скоєні злочини. Разом з Україною ми не піддамося ні втомі, ні залякуванню", - йдеться в повідомленні.
За словами Макрона, Євросоюз та його партнери й надалі посилюватимуть тиск на Росію.
"Зокрема шляхом запровадження нових санкцій, а також зміцнюватимуть військову підтримку України, щоб вона могла захищатися та убезпечити своє населення", - підсумував лідер Франції.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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