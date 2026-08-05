ЄС посилюватиме тиск на Росію, вона має заплатити за свою агресію, - Макрон після масованого удару

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз та партнери посилюватимуть тиск на Росію.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Києві та Київській області Росія вкотре свідомо обрала мішенню мирне населення. Така політика терору, що здійснюється за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною.

Кожна нова атака лише підтверджує очевидне: Росія повинна заплатити за свою агресію та відповісти за скоєні злочини. Разом з Україною ми не піддамося ні втомі, ні залякуванню", - йдеться в повідомленні.

За словами Макрона, Євросоюз та його партнери й надалі посилюватимуть тиск на Росію.

"Зокрема шляхом запровадження нових санкцій, а також зміцнюватимуть військову підтримку України, щоб вона могла захищатися та убезпечити своє населення", - підсумував лідер Франції.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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