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Новини Масований комбінований удар
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ЄС посилюватиме тиск на Росію, вона має заплатити за свою агресію, - Макрон після масованого удару

Макрон засудив масований удар по Києву та області 5 серпня

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз та партнери посилюватимуть тиск на Росію.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Києві та Київській області Росія вкотре свідомо обрала мішенню мирне населення. Така політика терору, що здійснюється за допомогою ракет і безпілотників, є неприйнятною.

Кожна нова атака лише підтверджує очевидне: Росія повинна заплатити за свою агресію та відповісти за скоєні злочини. Разом з Україною ми не піддамося ні втомі, ні залякуванню", - йдеться в повідомленні.

За словами Макрона, Євросоюз та його партнери й надалі посилюватимуть тиск на Росію.

"Зокрема шляхом запровадження нових санкцій, а також зміцнюватимуть військову підтримку України, щоб вона могла захищатися та убезпечити своє населення", - підсумував лідер Франції.

Читайте: 6 серпня на Київщині оголошено днем жалоби

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Війська РФ ударили дронами по Одещині: загинула людина, 8 поранених. ФОТО

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обстріл (36002) росія (47245) Макрон Емманюель (1785)
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Топ коментарі
+3
Останній видих пеже - чумайдани вже спакував, гарячий французький парєнь
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05.08.2026 14:45 Відповісти
+2
Непопулярний майже як Зельц так званий Мікрон видав стандартну заяву, таку ж як 100 разів до цього.
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05.08.2026 14:50 Відповісти
+1
Потужне посилення, ви хоч там не перенапружуйтесь.
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05.08.2026 14:52 Відповісти

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