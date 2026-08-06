Корецький провів термінову зустріч із підприємцями і логістами: бізнес отримає доступ до приміщень для складів
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький 5 серпня провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його повідомленні за підсумками зустрічі.
Уряд шукає рішення для стабільної роботи бізнесу
За словами Корецького, Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це уряд має не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності.
Прем’єр зазначив, що наразі розробляється механізм кредитної підтримки для бізнесу.
Нові інструменти підтримки та логістики
Також уряд працює над запровадженням страхування воєнних ризиків. За словами Корецького, очікується підтримка міжнародних партнерів у створенні ефективних механізмів.
Окремо він підкреслив, що держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей.
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