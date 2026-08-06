Корецький провів термінову зустріч із підприємцями і логістами: бізнес отримає доступ до приміщень для складів

Фото: Сергій Корецький/Telegram

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький 5 серпня провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його повідомленні за підсумками зустрічі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уряд шукає рішення для стабільної роботи бізнесу

За словами Корецького, Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це уряд має не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності.

Прем’єр зазначив, що наразі розробляється механізм кредитної підтримки для бізнесу.

Також читайте: Повторної загрози витоку аміаку у Києві немає, - Мінекономіки та довкілля

Нові інструменти підтримки та логістики

Також уряд працює над запровадженням страхування воєнних ризиків. За словами Корецького, очікується підтримка міжнародних партнерів у створенні ефективних механізмів.

Окремо він підкреслив, що держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей.

Також читайте: Наслідки балістичних ударів РФ по Оболонському району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж