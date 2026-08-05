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Новини Масований комбінований удар
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Наслідки балістичних ударів РФ по Оболонському району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час масованої балістичної атаки РФ в ніч на 5 серпня зафіксовано ураження цивільних об'єктів в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок російської атаки пошкоджено термінал "Нової пошти", а також склад продовольства.

Як відомо, внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" три людини загинули, 8 дістали поранення.

Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня

Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня
Наслідки удару по Оболонському району Києва 5 серпня

Фото: Наталія Шаромова/Natalia Sharomova

Читайте: ЄС посилюватиме тиск на Росію, вона має заплатити за свою агресію, - Макрон після масованого удару

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Також читайте: Рашисти вдарили по двох розподільчих центрах "Сільпо": загинули 6 працівників

Автор: 

Київ (16765) обстріл (36002)
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Топ коментарі
+14
Що зробив для перемоги твій ішак?Неможливо перемогти на чолі зі зрадником!Такі,як ти раділи в 2019р,що не барига.Тупоголовий ідіот!
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05.08.2026 16:11 Відповісти
+12
Скільки допомоги спизжено,скільки техніки втрачено в безглуздих операціях?
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05.08.2026 16:12 Відповісти
+10
Зєля,де наші балістичні ракети?
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05.08.2026 16:01 Відповісти

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