Наслідки балістичних ударів РФ по Оболонському району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час масованої балістичної атаки РФ в ніч на 5 серпня зафіксовано ураження цивільних об'єктів в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок російської атаки пошкоджено термінал "Нової пошти", а також склад продовольства.

Як відомо, внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" три людини загинули, 8 дістали поранення.









































Фото: Наталія Шаромова/Natalia Sharomova

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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