Последствия баллистических ударов РФ по Оболонскому району Киева. ВИДЕО+ФОТО
Во время массированной баллистической атаки РФ в ночь на 5 августа было зафиксировано поражение гражданских объектов в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате российской атаки поврежден терминал "Новой почты", а также склад продовольствия.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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