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Новости Массированный комбинированный удар
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Последствия баллистических ударов РФ по Оболонскому району Киева. ВИДЕО+ФОТО

Во время массированной баллистической атаки РФ в ночь на 5 августа было зафиксировано поражение гражданских объектов в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате российской атаки поврежден терминал "Новой почты", а также склад продовольствия.

Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа
Последствия удара по Оболонскому району Киева 5 августа

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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Автор: 

Киев (27191) обстрел (34707)
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Топ комментарии
+18
Що зробив для перемоги твій ішак?Неможливо перемогти на чолі зі зрадником!Такі,як ти раділи в 2019р,що не барига.Тупоголовий ідіот!
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05.08.2026 16:11 Ответить
+15
Скільки допомоги спизжено,скільки техніки втрачено в безглуздих операціях?
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05.08.2026 16:12 Ответить
+13
Зєля,де наші балістичні ракети?
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05.08.2026 16:01 Ответить

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