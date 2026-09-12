Партнери мають покрити зростання оборонних витрат України, - радник Мерца Зауттер

Радник канцлера ФРН Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер вважає, що партнери мають покрити зростання оборонних витрат України.

Про це він сказав на щорічній зустрічі YES у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Оборонний тягар та власні інтереси

Безпековий радник німецького канцлера наголосив, що Німеччина наразі є головним фінансовим донором України, а кумулятивно за 4,5 роки війни лишається другим донором після США.

Утім, він наголосив, що допомога силам оборони України є також національним інтересом самої Німеччини.

"Ми маємо нести цей тягар. Якщо цього не робити проблеми будуть просто величезними", - сказав Зауттер.

"Підтримка України є абсолютно життєво важливою складовою. Якщо ця підтримка припиниться – чи то з політичних, чи то з фінансових причин – Україна опиниться перед величезною проблемою. Ми всі переконані, що це буде величезна проблема", – наголосив радник Мерца.

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Покриття нових потреб

Зауттер нагадав, що впродовж минулого року європейські партнери ухвалили кілька проривних рішень щодо фінансування сил оборони України – у тому числі, затвердили у ЄС пакет допомоги в розмірі 90 мільярдів євро, а у липні на саміті НАТО взяли публічну обіцянку надати Україні 70 мільярдів євро оборонної підтримки.

"Але ми знаємо, що, на жаль, на даний момент все ще існують додаткові потреби. Разом ми працюємо над пошуком вирішення цієї проблеми. Ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб Москва зрозуміла: ця підтримка не є половинчастою, вона не зникне і триватиме стільки, скільки буде потрібно", - додав Зауттер.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що міністерство оборони України вже використало кошти, які було закладено до бюджету на кінець 2026 року. Загальний дефіцит фінансування Сил оборони нині становить 27 мільярдів доларів.

Видання The New York Times писало, що запит України здивував європейських партнерів. У ЄС виникають питання щодо ефективності витрачання коштів та обґрунтованості нових фінансових запитів.

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