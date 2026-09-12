Корецький: Через російські атаки на бізнес до бюджету можуть не дійти близько 70 млрд грн податків

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не надійти до державного бюджету через російські атаки на український бізнес.

Таку оцінку озвучив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час спілкування з головною редакторкою The Economist Зенні Мінтон Беддоуз на зустрічі YES–2026, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Втрати бюджету через атак РФ

"Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Це оцінка станом на початок вересня. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитися", – сказав глава уряду.

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Які рішення уряду

За його словами, Кабмін провів ревізію приміщень Фонду державного майна, державних підприємств і міністерств, щоб запропонувати бізнесу використовувати ці складські та виробничі площі.

Корецький також розповів, що уряд готує децентралізацію логістики за прикладом енергетики та має план її реалізації спільно з ритейлерами та логістичними компаніями.

Крім того, Кабмін домовляється з країнами-сусідами про запровадження гнучкої та швидкої системи перетину кордону.

Також Кабмін планує передбачити окрему статтю бюджету, попередньо в розмірі 1 млрд доларів, для страхування воєнних ризиків. За словами Корецького, уряд розраховує, що міжнародні партнери мультиплікують цю суму.

"Мета – сформувати резерв, що покриватиме 40-50% збитків від атак. Головне – це максимально спрощена процедура і швидка реакція", – зазначив прем'єр.

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