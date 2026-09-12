Корецкий: Из-за российских атак на бизнес в бюджет могут не поступить около 70 млрд грн налогов

Около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не поступить в государственный бюджет из-за российских атак на украинский бизнес.

Такую оценку озвучил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время беседы с главным редактором The Economist Зенни Минтон Беддоуз на встрече YES–2026, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Потери бюджета из-за атак РФ

"Около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не поступить в бюджет из-за российских атак на бизнес. Это оценка по состоянию на начало сентября. Удары продолжаются ежедневно, и эта цифра может увеличиться", — сказал глава правительства.

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Какие решения приняло правительство

По его словам, Кабмин провел ревизию помещений Фонда государственного имущества, государственных предприятий и министерств, чтобы предложить бизнесу использовать эти складские и производственные площади.

Корецкий также рассказал, что правительство готовит децентрализацию логистики по примеру энергетики и имеет план ее реализации совместно с ритейлерами и логистическими компаниями.

Кроме того, Кабмин договаривается со странами-соседями о внедрении гибкой и быстрой системы пересечения границы.

Также Кабмин планирует предусмотреть отдельную статью бюджета, предварительно в размере 1 млрд долларов, для страхования военных рисков. По словам Корецкого, правительство рассчитывает, что международные партнеры увеличат эту сумму.

"Цель — сформировать резерв, который покроет 40–50 % убытков от атак. Главное — это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция", — отметил премьер.

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