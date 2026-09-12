Россияне перенесли войну с фронта, где они не могут добиться успеха, в экономическую сферу, - Зеленский

С утра российские войска запустили по Украине почти 500 ударных дронов. Сейчас в небе по-прежнему фиксируются вражеские "шахеды".

Об этом в соцсетях заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары по экономике

"Весь день продолжаются атаки российских дронов. Сейчас в небе еще "шахеды". С утра было уже почти 500 ударных дронов. Фактически россияне перенесли эту войну с фронта, где они не могут добиться успеха, в экономическую сферу, и их тактика максимально примитивна: уничтожать каждый объект, который может помочь людям выдержать условия войны", — сказал глава государства.

Он отметил, что оккупанты сжигают склады с продуктами и заправки, фармацевтические предприятия и обычные пассажирские поезда, жилые дома и гражданские предприятия.

"Буквально на днях они нанесли удары по металлургическому заводу, принадлежащему индийскому бизнесу, по американскому предприятию, производившему подсолнечное масло, и по польской компании, производившей сантехнику. Под российскими ударами оказались стоянки для грузовиков, порты, торговые центры и объекты энергетики", - сказал президент.

По словам Зеленского, Россия хочет уничтожить украинскую экономику, чтобы таким образом сломить наше сопротивление. Он подчеркнул, что важно, чтобы такие российские удары не только не оставались без адекватного ответа, но и получали необходимую моральную и политическую оценку со стороны партнеров.

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Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в течение субботы, 12 сентября, российские захватчики атаковали Украину 410 ударными БПЛА, из них 37 — реактивными. Силы ПВО уничтожили и подавили 336 вражеских целей.

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