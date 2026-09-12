С утра Россия атаковала Украину 410 беспилотниками: ПВО сбила 336 вражеских БПЛА

В течение субботы, 12 сентября, российские захватчики нанесли по Украине 410 ударов с помощью БПЛА, из них 37 — реактивные. Силы ПВО уничтожили и подавили 336 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Масштаб атаки

"В течение дня 12 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 410 ударными БПЛА (37 из них — реактивные)", — говорится в сообщении.

Результат ПВО

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 336 ударных БПЛА (23 из них — реактивные).

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА противника.

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Вражеская атака продолжается

В Воздушных силах добавили, что по состоянию на 18.00 в воздушном пространстве наблюдается около 55 ударных беспилотников. Также фиксируется движение новых групп вражеских БПЛА.

Что предшествовало

Напомним, что днем в субботу, 12 сентября, враг нанес удары с помощью БПЛА по железной дороге в Луцке Волынской области и Фастове Киевской области.

Также захватчики нанесли удары по Житомирской области.

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