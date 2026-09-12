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Новости Результат работы ПВО
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РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сбито 110 целей. ИНФОГРАФИКА

Массированная атака РФ: ПВО уничтожила 110 ракет и дронов

В ночь на 12 сентября РФ запустила по Украине ракеты и 129 ударных БПЛА. ПВО сбила или подавила 110 вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В частности, противник атаковал:

  • баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской, Ростовской областей РФ и ТОТ АР Крым;
  • 8 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 129 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них реактивные), S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основное направление удара — Одесская область.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

инфографика

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 целей:

  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 S8000 "Бандероль";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 20 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках

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Автор: 

беспилотник (5701) крылатые ракеты (963) ПВО (4048) Воздушные силы (3422) баллистические ракеты (710)
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