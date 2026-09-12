РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сбито 110 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 сентября РФ запустила по Украине ракеты и 129 ударных БПЛА. ПВО сбила или подавила 110 вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В частности, противник атаковал:

баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской, Ростовской областей РФ и ТОТ АР Крым;

8 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря;

6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

129 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них реактивные), S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основное направление удара — Одесская область.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 целей:

6 крылатых ракет "Калибр";

1 S8000 "Бандероль";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 20 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках

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