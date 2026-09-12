РФ атакувала Україну ракетами та дронами: збито 110 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 12 вересня РФ запустила по Україні ракети та 129 ударних БпЛА. ППО збила або подавила 110 ворожих цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зокрема противник атакував:

балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської областей РФ та ТОТ АР Крим;

8 крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря;

6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

129 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару - Одещина.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 цілей:

6 крилатих ракет "Калібр";

1 S8000 "Бандероль";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

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