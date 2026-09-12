РФ атакувала Україну ракетами та дронами: збито 110 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 12 вересня РФ запустила по Україні ракети та 129 ударних БпЛА. ППО збила або подавила 110 ворожих цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема противник атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської областей РФ та ТОТ АР Крим;
- 8 крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- 6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 129 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Основний напрямок удару - Одещина.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 цілей:
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 1 S8000 "Бандероль";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
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