Польща готує новий пакет допомоги Україні на €50 млн, до нього увійде ППО, - Косіняк-Камиш

Польща готує новий пакет військової допомоги для України на 50 млн євро. До нього, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час Економічного форуму у Карпачі заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "Укрінформ".

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Польща готує нову допомогу для України

За словами Косіняка-Камиша, Польща продовжує передавати Україні техніку, яка вже не потрібна польським збройним силам або виходить з експлуатації.

"Ми продовжуємо те, що розпочали у 2022 році наші попередники і ми. Передаємо те, що можливо, те, що збройні сили Польщі кажуть, що вже не знадобиться, тобто техніку, яка виходить з експлуатації, або те, що є найбільш необхідним Україні", – зазначив глава Міноборони Польщі.

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Він наголосив, що обсяг військової підтримки України визначається безпекою Польщі та ресурсами польської армії. Їх оцінює начальник Генерального штабу.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило, що Польща готує новий пакет допомоги на 50 млн євро. До нього мають увійти, зокрема, засоби ППО.

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Косіняк-Камиш не розкрив деталей

У четвер польський міністр підтвердив інформацію про підготовку нового пакета допомоги. Водночас він не розкрив деталей щодо його складу.

Косіняк-Камиш також зазначив, що Польща передає Україні техніку, яка вже не використовуватиметься польською армією, але може бути корисною для України.

"Ми діємо відповідно до цього принципу. Готуємо найбільш необхідну підтримку і передаємо техніку, яка виходить з експлуатації або вичерпує свій ресурс, яка вже не використовуватиметься в Польщі, але може бути з користю використана в Україні", – підкреслив віцепрем’єр.

За даними, які Косіняк-Камиш наводив у липні, від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала Україні військової допомоги приблизно на 16,5 млрд злотих, або майже 4 млрд євро. Близько 90% цієї допомоги припало на 2022–2023 роки.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч на 10 вересня завдяки співпраці польських та українських спецслужб вдалося запобігти загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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