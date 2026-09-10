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Новини
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Польські статистики підрахували, що країна втратила понад 490 млрд злотих через війну РФ проти України

Польща втратила понад 490 млрд злотих через наслідки війни РФ проти України

Наслідки повномасштабної війни Росії проти України коштували польській економіці 490,1 млрд злотих – близько 113,5 млрд євро. Найбільша частина втрат припала на домогосподарства, які за чотири роки недорахувалися понад 292 млрд злотих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rzeczpospolita.

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Як зазначається, оцінку підготувало Головне статистичне управління Польщі (GUS), проаналізувавши економічні наслідки війни у 2022–2025 роках.

Загальні втрати у 490,1 млрд злотих становлять приблизно 3,5% сукупного ВВП Польщі за цей період.

Найбільше, за розрахунками GUS, втратив сектор домогосподарств – 292,1 млрд злотих, або близько 67 млрд євро. Втрати підприємств оцінили у 126 млрд злотих – близько 29 млрд євро. Ще 72 млрд злотих, або 16,5 млрд євро, припали на урядовий та самоврядний сектор.

Під час розрахунків статистики враховували масштаби допомоги Україні та українцям, зміни на ринку праці, в економіці й демографії, а також вплив війни та припливу біженців на становище польських домогосподарств і підприємств.

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За словами голови GUS Марека Черпяла-Воляна, до оцінки також увійшли втрата купівельної спроможності домогосподарств через уповільнення зростання зарплат після російського вторгнення, альтернативні витрати, пов’язані з оборонним бюджетом, та падіння валової доданої вартості промисловості.

Особливо відчутними наслідки війни стали для польського будівництва. Падіння валової доданої вартості у цьому секторі GUS оцінило у 120,9 млрд злотих.

Серед причин статистики називають відтік робочої сили. У 2023 році кількість українських чоловіків, зареєстрованих для тимчасового проживання у Польщі, скоротилася на 12,7%.

Після початку повномасштабної війни також зросли ціни на будівельні матеріали, зокрема кольорові метали, щебінь, скло, цемент, асфальт, сталь і пластмаси.

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Польща (7782) збитки (485) війна в Україні (9178)
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Топ коментарі
+11
дегенерат навроцький, ти де????
бандера винен тобі 490,1 млрд злотих.
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10.09.2026 15:45 Відповісти
+2
А польські статисти не рахували скільки втратила Україна, і що було б з Польщею, якби на шляху кацапні не було України?
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10.09.2026 15:53 Відповісти
+2
От як реагувати на цю новину? Якщо це попаде в руки до корисних ідіотів, яку громадську думку вони почнуть видавлювати для пересічного поляка. Здебільшого ж людині чомусь потрібен хтось, хто винен в його негараздах. А чому б тим статистам не порахувати, що втрачає Україна та українці на противагу їхнім грошам, щоб кожен свідомий поляк розумів ціну їхніх недополучений доходів.
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10.09.2026 16:17 Відповісти

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