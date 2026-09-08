У Польщі мешканців прикордонних регіонів кілька разів попереджатимуть про масовані атаки РФ на Україну

У Польщі вирішили кілька разів попереджати мешканців прикордонних із Україною регіонів про масовані російські ракетні та дронові атаки. У ніч на 8 вересня жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали чотири такі повідомлення.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перше сповіщення мешканцям прикордонних районів надійшло близько 4:30 ранку. У польському МВС пояснили, що повторюватимуть такі попередження свідомо, оскільки під час масованих атак складно заздалегідь визначити напрямок руху російських ракет і безпілотників.

"Краще перебільшити, ніж пропустити важливу інформацію", – пояснили у міністерстві.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька наголосила, що саме повідомлення про атаку РФ на Україну не означає, що російські ракети чи дрони прямують до Польщі.

"Важко визначити напрямок дронів чи ракет, коли на територію України відбувається масована атака. З іншого боку, ми не можемо одразу припускати, що ракети чи дрони будуть спрямовані на територію Польщі. Головна мета цього сповіщення насамперед у тому, щоб мешканці зберігали пильність", – заявила Галецька.

Якщо ракети, безпілотники чи інші об'єкти справді перетнуть польський кордон, жителям відповідних регіонів надсилатимуть додаткові сповіщення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі жителі прикордоння отримали повідомлення про атаку безпілотників на Україну