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Новини Порушення повітряного простору
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Польща закрила справу про зруйнований будинок під час вторгнення дронів РФ: у нього влучила ракета з винищувача

Прокуратура Польщі закрила справу про будинок у Вириках

Прокуратура Польщі закрила розслідування щодо знищення житлового будинку у Вириках Люблінського воєводства під час масового вторгнення російських безпілотників 10 вересня 2025 року. Будівлю тоді пошкодив не російський дрон, а ракета, застосована під час протидії повітряній загрозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на RMF24.

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Як зазначається, підставою для закриття провадження стала відсутність ознак злочину з огляду на те, що військові діяли в межах наданих їм повноважень та службових обов’язків.

У прокуратурі пояснили, що йдеться про подію, яка формально має ознаки злочину, однак особа не несе за неї кримінальної відповідальності, зокрема коли діє в умовах необхідної оборони, крайньої необхідності або виконує наказ.

Водночас детальних результатів розслідування прокуратура поки не оприлюднює, оскільки постанова про його закриття ще не набрала законної сили та не була вручена сторонам.

У відомстві лише уточнили, що рішення стосується вибуху в житловому будинку у Вириках. Вибухові речовини містилися в ракеті.

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  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 10 вересня 2025 року близько двох десятків російських безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі. Під час протидії дронам у селі Вирики було зруйновано житловий будинок – згодом з’ясувалося, що в нього влучила несправна ракета з винищувача. Після оприлюднення цієї інформації міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за наслідки вторгнення російських БпЛА несе Росія.

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Польща (7782) дрони (8854) руйнування (337)
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