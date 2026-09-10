Польша закрыла дело о разрушенном доме во время вторжения дронов РФ: в него попала ракета с истребителя
Прокуратура Польши закрыла расследование по делу об уничтожении жилого дома в Вириках Люблинского воеводства во время массового вторжения российских беспилотников 10 сентября 2025 года. Здание тогда было повреждено не российским дроном, а ракетой, примененной в ходе отражения воздушной угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Как отмечается, основанием для прекращения дела стало отсутствие признаков преступления, учитывая, что военные действовали в пределах предоставленных им полномочий и служебных обязанностей.
В прокуратуре пояснили, что речь идет о событии, которое формально имеет признаки преступления, однако лицо не несет за него уголовной ответственности, в частности когда действует в условиях необходимой обороны, крайней необходимости или выполняет приказ.
В то же время подробных результатов расследования прокуратура пока не обнародует, поскольку постановление о его прекращении еще не вступило в законную силу и не было вручено сторонам.
В ведомстве лишь уточнили, что решение касается взрыва в жилом доме в Вириках. Взрывчатые вещества находились в ракете.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 10 сентября 2025 года около двух десятков российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. В ходе противодействия дронам в селе Вирики был разрушен жилой дом - впоследствии выяснилось, что в него попала неисправная ракета с истребителя. После обнародования этой информации министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за последствия вторжения российских БПЛА несет Россия.
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