Польские истребители перехватили Ил-20 РФ над Балтийским морем: он угрожал гражданской авиации

Польские истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, который летел с выключенными идентификационными устройствами. По данным Варшавы, самолет РФ представлял угрозу для гражданской авиации, однако воздушное пространство Польши не нарушил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Российский самолет перехватили в 40 км от Устки

Инцидент произошел над Балтийским морем примерно в 40 км к северу от польского города Устка.

"Очередной инцидент над Балтийским морем с участием российского разведывательного самолета Ил-20. В 40 км к северу от Устки наши истребители перехватили российский самолет, у которого не были включены идентификационные устройства и который представлял угрозу для гражданской авиации", — сообщил Косиняк-Камыш.

При этом глава польского Минобороны подчеркнул, что российский Ил-20 не входил в воздушное пространство Польши.

"Нарушения польского воздушного пространства не произошло", — отметил министр.

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