Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем: він загрожував цивільній авіації

Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який летів із вимкненими ідентифікаційними пристроями. За даними Варшави, літак РФ створював загрозу для цивільної авіації, однак повітряного простору Польщі не порушив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Російський літак перехопили за 40 км від Устки

Інцидент стався над Балтійським морем приблизно за 40 км на північ від польського міста Устка.

"Черговий інцидент над Балтійським морем за участю російського розвідувального літака Іл-20. За 40 км на північ від Устки наші винищувачі перехопили російський літак, який не мав увімкнених ідентифікаційних пристроїв і становив загрозу для цивільної авіації", – повідомив Косіняк-Камиш.

Водночас глава польського Міноборони наголосив, що російський Іл-20 не заходив у повітряний простір Польщі.

"Порушення польського повітряного простору не відбулося", – зазначив міністр.

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