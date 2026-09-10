Польские статистики подсчитали, что страна потеряла более 490 млрд злотых из-за войны РФ против Украины

Последствия полномасштабной войны России против Украины обошлись польской экономике в 490,1 млрд злотых — около 113,5 млрд евро. Большая часть потерь пришлась на домохозяйства, которые за четыре года недополучили более 292 млрд злотых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Как отмечается, оценку подготовило Главное статистическое управление Польши (GUS), проанализировав экономические последствия войны в 2022–2025 годах.

Общие потери в размере 490,1 млрд злотых составляют примерно 3,5% совокупного ВВП Польши за этот период.

Больше всего, по расчетам GUS, потерял сектор домохозяйств — 292,1 млрд злотых, или около 67 млрд евро. Потери предприятий оценили в 126 млрд злотых — около 29 млрд евро. Еще 72 млрд злотых, или 16,5 млрд евро, пришлись на государственный и самоуправляемый сектор.

При расчетах статистики учитывали масштабы помощи Украине и украинцам, изменения на рынке труда, в экономике и демографии, а также влияние войны и притока беженцев на положение польских домохозяйств и предприятий.

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По словам главы GUS Марека Черпяла-Воляна, в оценку также вошли потеря покупательной способности домохозяйств из-за замедления роста зарплат после российского вторжения, альтернативные расходы, связанные с оборонным бюджетом, и падение валовой добавленной стоимости промышленности.

Особенно ощутимыми последствия войны стали для польского строительства. Падение валовой добавленной стоимости в этом секторе GUS оценило в 120,9 млрд злотых.

Среди причин статистики называют отток рабочей силы. В 2023 году количество украинских мужчин, зарегистрированных для временного проживания в Польше, сократилось на 12,7%.

После начала полномасштабной войны также выросли цены на строительные материалы, в частности цветные металлы, щебень, стекло, цемент, асфальт, сталь и пластмассы.

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