Польские статистики подсчитали, что страна потеряла более 490 млрд злотых из-за войны РФ против Украины
Последствия полномасштабной войны России против Украины обошлись польской экономике в 490,1 млрд злотых — около 113,5 млрд евро. Большая часть потерь пришлась на домохозяйства, которые за четыре года недополучили более 292 млрд злотых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.
Как отмечается, оценку подготовило Главное статистическое управление Польши (GUS), проанализировав экономические последствия войны в 2022–2025 годах.
Общие потери в размере 490,1 млрд злотых составляют примерно 3,5% совокупного ВВП Польши за этот период.
Больше всего, по расчетам GUS, потерял сектор домохозяйств — 292,1 млрд злотых, или около 67 млрд евро. Потери предприятий оценили в 126 млрд злотых — около 29 млрд евро. Еще 72 млрд злотых, или 16,5 млрд евро, пришлись на государственный и самоуправляемый сектор.
При расчетах статистики учитывали масштабы помощи Украине и украинцам, изменения на рынке труда, в экономике и демографии, а также влияние войны и притока беженцев на положение польских домохозяйств и предприятий.
По словам главы GUS Марека Черпяла-Воляна, в оценку также вошли потеря покупательной способности домохозяйств из-за замедления роста зарплат после российского вторжения, альтернативные расходы, связанные с оборонным бюджетом, и падение валовой добавленной стоимости промышленности.
Особенно ощутимыми последствия войны стали для польского строительства. Падение валовой добавленной стоимости в этом секторе GUS оценило в 120,9 млрд злотых.
Среди причин статистики называют отток рабочей силы. В 2023 году количество украинских мужчин, зарегистрированных для временного проживания в Польше, сократилось на 12,7%.
После начала полномасштабной войны также выросли цены на строительные материалы, в частности цветные металлы, щебень, стекло, цемент, асфальт, сталь и пластмассы.
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бандера винен тобі 490,1 млрд злотих.