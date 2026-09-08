В Польше жителей приграничных регионов будут несколько раз предупреждать о массированных атаках РФ на Украину

В Польше приняли решение несколько раз предупредить жителей регионов, граничащих с Украиной, о массированных российских ракетных и дронных атаках. В ночь на 8 сентября жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили четыре таких сообщения.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первое предупреждение жителям приграничных районов поступило около 4:30 утра. В польском МВД пояснили, что будут повторять такие предупреждения намеренно, поскольку во время массированных атак сложно заранее определить направление движения российских ракет и беспилотников.

"Лучше перестраховаться, чем упустить важную информацию", - объяснили в министерстве.

Спикер МВД Польши Каролина Галецкая подчеркнула, что само по себе сообщение об атаке РФ на Украину не означает, что российские ракеты или дроны направляются в Польшу.

"Трудно определить направление дронов или ракет, когда на территорию Украины наносится массированная атака. С другой стороны, мы не можем сразу предполагать, что ракеты или дроны будут направлены на территорию Польши. Главная цель этого оповещения прежде всего в том, чтобы жители сохраняли бдительность", - заявила Галецкая.

Если ракеты, беспилотники или другие объекты действительно пересекут польскую границу, жителям соответствующих регионов будут отправляться дополнительные уведомления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше жители приграничных районов получили уведомления об атаке беспилотников на Украину